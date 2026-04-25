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LIGA MX FEMENIL

Rayadas de Monterrey 0-0 Tigres: Ver EN VIVO y GRATIS el resultado del Clásico Regio en la Jornada 17 del Clausura 2026 de la Liga BBVA MX Femenil; marcador online

Sigue EN VIVO y GRATIS el resultado del Rayadas de Monterrey vs Tigres del Clásico Regio en la Jornada 17 del Clausura 2026 de la Liga BBVA MX Femenil

Rayadas de Monterrey vs Tigres EN VIVO

Escrito por: Iván Vilchis

Este viernes 24 de abril del 2026, continúa la actividad de la Jornada 17 del Clausura 2026 de la Liga BBVA MX Femenil y se enfrentan Rayadas de Monterrey vs Tigres para finalizar con la actividad del torneo del Clásico Regio. El encuentro arranca en punto de las 21:05 horas tiempo del centro de México en el Estadio BBVA.

Alineaciones Rayadas de Monterrey vs Tigres

Alineación de Rayadas de Monterrey

Portera: Manrique

Defensas: Monroy, Calderón, Cázares y Santos Silva

Mediocampistas: García, Restrepo, Burkenroad, Valerie Vargas

Delanteras: Seoposenwe y Alice Soto

Alineación de Tigres

Portera: Aurora Santiago

Defensas: Espinoza, Jimena López, Mariza Nascimento, Anika Rodríguez

Mediocampistas: Sánchez, Delgado, Mayor

Delanteras: Hermoso, Ordoñez y Delgadillo

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