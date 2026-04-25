Rayadas de Monterrey 0-0 Tigres: Ver EN VIVO y GRATIS el resultado del Clásico Regio en la Jornada 17 del Clausura 2026 de la Liga BBVA MX Femenil; marcador online

Este viernes 24 de abril del 2026, continúa la actividad de la Jornada 17 del Clausura 2026 de la Liga BBVA MX Femenil y se enfrentan Rayadas de Monterrey vs Tigres para finalizar con la actividad del torneo del Clásico Regio. El encuentro arranca en punto de las 21:05 horas tiempo del centro de México en el Estadio BBVA.

Alineaciones Rayadas de Monterrey vs Tigres

Alineación de Rayadas de Monterrey

Portera: Manrique

Defensas: Monroy, Calderón, Cázares y Santos Silva

Mediocampistas: García, Restrepo, Burkenroad, Valerie Vargas

Delanteras: Seoposenwe y Alice Soto

Alineación de Tigres

Portera: Aurora Santiago

Defensas: Espinoza, Jimena López, Mariza Nascimento, Anika Rodríguez

Mediocampistas: Sánchez, Delgado, Mayor

Delanteras: Hermoso, Ordoñez y Delgadillo