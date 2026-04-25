Rayadas de Monterrey 0-0 Tigres: Ver EN VIVO y GRATIS el resultado del Clásico Regio en la Jornada 17 del Clausura 2026 de la Liga BBVA MX Femenil; marcador online
Sigue EN VIVO y GRATIS el resultado del Rayadas de Monterrey vs Tigres del Clásico Regio en la Jornada 17 del Clausura 2026 de la Liga BBVA MX Femenil
Este viernes 24 de abril del 2026, continúa la actividad de la Jornada 17 del Clausura 2026 de la Liga BBVA MX Femenil y se enfrentan Rayadas de Monterrey vs Tigres para finalizar con la actividad del torneo del Clásico Regio. El encuentro arranca en punto de las 21:05 horas tiempo del centro de México en el Estadio BBVA.
Alineaciones Rayadas de Monterrey vs Tigres
Alineación de Rayadas de Monterrey
Portera: Manrique
Defensas: Monroy, Calderón, Cázares y Santos Silva
Mediocampistas: García, Restrepo, Burkenroad, Valerie Vargas
Delanteras: Seoposenwe y Alice Soto
Alineación de Tigres
Portera: Aurora Santiago
Defensas: Espinoza, Jimena López, Mariza Nascimento, Anika Rodríguez
Mediocampistas: Sánchez, Delgado, Mayor
Delanteras: Hermoso, Ordoñez y Delgadillo