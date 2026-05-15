Rayadas vs América: Alineaciones confirmadas de la Final de Ida del Clausura 2026 de la Liga BBVA MX Femenil

La Final de la Liga BBVA MX Femenil enfrenta a los dos mejores equipos de la fase regular del campeonato y ahora las Rayadas de Monterrey buscarán hacer valer su localía en el Estadio BBVA para sacar una ventaja ante el América en el juego de Ida del partido que definirá el título de Clausura 2026.

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Alineaciones de Rayadas y América para la Final de Ida del Clausura 2026

Las Rayadas de Monterrey han sabido hacer del Estadio BBVA una auténtica fortaleza con solo una derrota en casa sufrida ante Tigres en el edición femenil del Clásico Regio en un partido que además les costó el invicto en la fase regular.

Por su parte, el América es garantía al momento de visitar y han registrado seis victorias jugando fuera de casa, solo cayendo ante las Chivas en el Clásico Nacional, por lo que se espera un partido que sacará chispas entre los dos mejores equipos de la competencia.

Alineaciones Rayadas

28.- Paola Manrique

13.- Karol Bernal

14.- Alejandra Calderón

23.- Valeria del Campo

34.- Daiane Silva

22.- Diana García

24.- Marcela Restrepo

7.- Christina Burkenroad

11.- Valeria Vargas

12.- Jermaine Seoposenwe

30.- Alice Soto

DT: Amandine Miquel



Alineaciones América

1.- Sandra Paños

2.- Isadora Haas

3.- Karina Rodríguez

15.- Kimberly Rodríguez

28.- Mariela Ramos

5.- Gabriela García

8.- Irene Guerrero

18.- Nancy Antonio

22.- Sarah Luebbert

10.- Scarlett Camberos

17.- Geyse

DT: Ángel Villacampa

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