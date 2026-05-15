Rayadas vs América: Alineaciones confirmadas de la Final de Ida del Clausura 2026 de la Liga BBVA MX Femenil
Rayadas y América se enfrentan en la Final de Ida del torneo Clausura 2026 en la cancha del Estadio BBVA
La Final de la Liga BBVA MX Femenil enfrenta a los dos mejores equipos de la fase regular del campeonato y ahora las Rayadas de Monterrey buscarán hacer valer su localía en el Estadio BBVA para sacar una ventaja ante el América en el juego de Ida del partido que definirá el título de Clausura 2026.
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Alineaciones de Rayadas y América para la Final de Ida del Clausura 2026
Las Rayadas de Monterrey han sabido hacer del Estadio BBVA una auténtica fortaleza con solo una derrota en casa sufrida ante Tigres en el edición femenil del Clásico Regio en un partido que además les costó el invicto en la fase regular.
Por su parte, el América es garantía al momento de visitar y han registrado seis victorias jugando fuera de casa, solo cayendo ante las Chivas en el Clásico Nacional, por lo que se espera un partido que sacará chispas entre los dos mejores equipos de la competencia.
Alineaciones Rayadas
- 28.- Paola Manrique
- 13.- Karol Bernal
- 14.- Alejandra Calderón
- 23.- Valeria del Campo
- 34.- Daiane Silva
- 22.- Diana García
- 24.- Marcela Restrepo
- 7.- Christina Burkenroad
- 11.- Valeria Vargas
- 12.- Jermaine Seoposenwe
- 30.- Alice Soto
- DT: Amandine Miquel
Alineaciones América
1.- Sandra Paños
2.- Isadora Haas
3.- Karina Rodríguez
15.- Kimberly Rodríguez
28.- Mariela Ramos
5.- Gabriela García
8.- Irene Guerrero
18.- Nancy Antonio
22.- Sarah Luebbert
10.- Scarlett Camberos
17.- Geyse
DT: Ángel Villacampa
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