Estaba en su mejor momento y no fue a la Copa Mundial de la FIFA con Países Bajos

Dentro de la historia de la Copa Mundial de la FIFA, han existido algunas ausencias que para muchos pueden parecer sorprendentes, pero que pudieron cambiar el destino de sus selecciones en la justa mundialista, una de las más recordadas es la de Johan Cruyff en la edición de Argentina 1978.

En ese momento, era considerado el mejor jugador de Países Bajos y uno de los mejores del planeta, pero no estuvo con la llamada “Naranja Mecánica” en la Copa Mundial de la FIFA de Argentina 1978, la cual llegó hasta la final del torneo, aunque cayó ante el combinado local.

¡Partidazo en la semifinal! Cruz Azul y Chivas empatan en una ida llena de goles

¿Por qué Johan Cruyff no fue a la Copa Mundial de la FIFA de Argentina 1978?

Al principio hubo muchas versiones sobre la ausencia de Johan Cruyff de la Copa del Mundo de Argentina 1978, se habló de un intento de boicot contra la dictadura militar que gobernaba el país anfitrión en ese entonces, el cual estaba involucrado en la organización de la justa deportiva.

También se habló de un desacuerdo de Johan Cruyff con la federación de Países Bajos, esto con respecto a los premios que iban a recibir los jugadores, otra de las versiones, era que había un conflicto de intereses entre patrocinadores.

Sin embargo, varios años después, Johan Cruyff otorgó una entrevista en donde por primera ocasión reveló la verdad sobre su ausencia de la Copa Mundial de la FIFA de Argentina 1978.

Antes de la justa mundialista, Johan Cruyff y su familia fueron víctimas de un intento de secuestro en Barcelona, España, así lo recordó en una entrevista para Radio Cataluña: “Me apuntaron con un rifle a la cabeza, me ataron, ataron a mi mujer y los niños estaban en el apartamento de Barcelona. Para jugar un Mundial hay que dar el 200%".

La noticia fue muy triste para los aficionados de Países Bajos, pues en la pasada Copa Mundial de la FIFA, Johan Cruyff había comandado a su selección a la final del torneo.

