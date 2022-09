Rayados tendrá grandes ausencias para jugar ante Pachuca

Los Rayados no arriesgarán a algunas figuras y tendrán ausencias estelares para la alineación que presente el técnico Víctor Manuel Vucetich en el partido en casa ante Pachuca de este sábado, correspondiente a la última jornada de la fase regular del Apertura 2022.

Aunque esta semana, elementos que estaban en recuperación como Rogelio Funes Mori, Luis Romo y Erick Aguirre ya se reportaron como disponibles, el estratega los contempló en el cuadro de suplentes del último interescuadras que realizó el Monterrey.

El “Rey Midas” prefiere ir con calma en la integración de estos futbolistas y probablemente estarán en la banca por si necesitan sumar algunos minutos para ganar ritmo de cara a la Liguilla. No obstante, Vucetich no repetiría el once inicial que utilizó en el último encuentro de la LIGA BBVA MX, ya que moverá algunas piezas en busca de una victoria ante los Tuzos que podría darles el liderato de la tabla, en caso de que el América no gane en su visita al Puebla.

La alineación titular de Rayados estaría conformada por: Esteban Andrada, Stefan Medina, César Montes, Sebastián Vegas, Jesús Gallardo, Celso Ortiz, Matías Kranevitter, Maxi Meza, Alfonso González, Rodrigo Aguirre y Germán Berterame.

Estos quedarían afuera del Rayados vs Pachuca

Para este compromiso, seguramente se le daría descanso al defensa Héctor Moreno, quien disputó todos los minutos en los dos partidos de la Selección Mexicana de esta Fecha FIFA ante su similar de Perú y Colombia.

Incluso también no se puede descartar que el colombiano Stefan Medina vaya a la banca este fin de semana, ya que jugó 72 minutos el martes en el encuentro de su representativo nacional contra México.

Vucetich tendrá decisiones importantes para un juego en el que deberá de tomarse con la mayor seriedad posible, a pesar de que ambos equipos ya tengan asegurado su boleto directo a Liguilla, pero en el que buscarán subir algún peldaño en la tabla o al menos mantener su misma posición.

Con este panorama, los Rayados recibirán al Pachuca este sábado en la cancha del Estadio BBVA, en punto de las 4:55 pm por Azteca 7 .