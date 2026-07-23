ÚLTIMA HORA: Rayados de Monterrey confirma nuevo refuerzo para el Apertura 2026

Este jueves 23 de julio del 2026, el conjunto de Rayados de Monterrey confirmó en sus redes sociales a su nuevo refuerzo bomba para el Apertura 2026 de la Liga BBVA MX.

El equipo dio a conocer que Hugo Cuypers, delantero belga,es nuevo futbolista del equipo que llega con una destacada trayectoria internacional.

"El Club de Futbol Monterrey informa que Hugo Cuypers, delantero belga, es nuevo jugador de los Rayados de Monterrey".

Potencia, gol y entrega para nuestro ataque.🔥🔵⚪ ¡Bienvenido a Rayados, Hugo Cuypers!🇧🇪Que tu instinto goleador y tu hambre de competir nos ayuden a escribir grandes historias con este escudo #EnLaVidaYEnLaCancha.👊🏼Ⓜ️ pic.twitter.com/66n13fq1qV — Rayados (@Rayados) July 23, 2026

La carrera de Hugo Cuypers

Hugo Cuypers llega con 29 años de edad al futbol mexicano. Tuvo un paso por los equipos de Standard Lieja, RFC Seraing, Ergotelis, Olympiacos, Ajaccio, Mechelen, Gent y Chicago Fire.

Hasta el momento llega Hugo Cuypers con un total de 296 partidos disputados en sus diferentes clubes en los que logró marcar 143 goles y dar 42 asistencia, en un total de 22,541 minutos en el terreno de juego.

"El atacante, de 29 años de edad y nacido en Lieja, Bélgica, llega en una transferencia definitiva al Monterrey, respaldado por una destacada trayectoria internacional y un consistente historial goleador.

Formado en la cantera del Standard Lieja, debutó en 2016 en la Primera División.

Hugo pasó en el 2016 al RFC Seraing, de Bélgica, y un año más tarde emigró al Ergotelis, club del futbol griego.

Cuypers participó en el Olympiacos, de Grecia, en dos etapas. La primera fue en 2019. El delantero jugó también en 2019 en el Ajaccio, de Francia.

En 2021, regresó al Olympiacos, club en el que fue campeón de la Liga Griega. Volvió a Bélgica en la segunda mitad del 2021, cuando se integró al Mechelen.

Fue en 2022 al Gent, de Bélgica, club en el que se convirtió en uno de los atacantes más productivos de la Belgian Pro League, al ser el goleador de la temporada 2021-2022 y participar en competencias europeas.

Su rendimiento lo llevó en 2024 al Chicago Fire de la MLS, donde rápidamente asumió un papel protagónico por sus destacadas actuaciones y su olfato goleador.

Sus cualidades, como la fortaleza en el juego aéreo, constante presión sobre la salida de los rivales y definición, lo han llevado a anotar más de 140 goles en casi 300 partidos de su carrera profesional.

El delantero belga llega al Monterrey para aportar presencia ofensiva, efectividad frente al arco y una amplia experiencia internacional.

¡Bienvenido al Club de Futbol Monterrey, Hugo Cuypers!"