Rayados presiona al América con más millones de dólares para soltar a esta figura del plantel

Las alarmas se encienden en Coapa pues se indica que Rayados iría fuertemente por un futbolista canterano. Y es que Ramón Juárez estaría siendo tentado ante la petición que supuestamente los regios estarían haciendo por el joven mexicano. Además, la directiva azulcrema vería con buenos ojos un movimiento que les dejaría casi 10 millones de dólares en las arcas de la institución.

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¿Rayados ya ofertó por Ramón Juárez?

El zaguero central es uno de los favoritos de la afición americanista y en general se coincide en que no se le dieron las oportunidades que merecía para ser uno de los defensas titulares en la era con André Jardine. En ese sentido, el fuerte interés reportado de parte de Rayados para con el hombre de 25 años… sería una tentación difícil de ignorar para todas las partes involucradas.

Mientras que la directiva regiomontana le ofreció la oportunidad de un contrato a largo plazo y la importancia que no ha recibido en las águilas, la directiva recibió una oferta de 8 millones de dólares. En ese sentido, un fichaje así se podría consumar en breve, pues parece que Monterrey se movió tras la negativa de César Montes de volver a La Pandilla.

Aunque se sigue manejando como rumor, Ramón Juárez podría vivir sus últimos momentos como americanista, pues se percibe como una oportunidad única la que se le presentó en este verano. Por lo tanto, se está a la espera de esta movilización para convencer al central de dejar el nido, que le ha visto crecer durante toda su carrera desde las filiales del conjunto de la Ciudad de México.

¿Rayados convencerá a Ramón Juárez de dejar al América?

Si la información realmente está sucediendo, es una prueba total para el futbolista mexicano, pues es una oportunidad que luce atractiva en muchos sentidos. Sin embargo, Ramón Juárez también vivirá una nueva experiencia en su desarrollo como elemento del club azulcrema. Quien no le dio las oportunidades “que se merecía” (según lo defendido por una buena parte de la afición) fue André Jardine. Por ello, esta nueva era comenzada con Guillermo Almada serviría como una consolidación que incluso se vislumbra hacia el proceso mundialista, donde también comienza con un nuevo proyecto a cargo de Rafael Márquez.