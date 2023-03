El primer equipo de la Liga BBVA MX clasificado a la Fase Final del Clausura 2023

Listo el primer invitado a la Fiesta Grande del Futbol Mexicano. Previo a iniciar el Clásico Regio, los Rayados de Monterrey, gracias a la combinación de resultados se convirtieron en el primer equipo del Clausura 2023 en clasificarse a la Fase Final de la Liga BBVA MX.

Rayados es líder del Clausura 2023 luego de 12 Jornadas

Pase lo que pase en la fecha 12 del balompié de nuestro país, los de la Pandilla se mantendrán como líderes, pues previo llegaron a este fin de semana con 29 unidades gracias a nueve triunfos, dos empates y apenas una derrota en el semestre.

Su más cercano seguidor es el Toluca con 22 puntos, siete de diferencia, y a pesar de que se combien una derrota de Rayados, con un triunfo de los Diablos, no habría forma de que los alcanzaran.

Este es el resto del calendario de Rayados en el Clausura 2023



A falta de cinco jornadas, tras el Clásico Regio este es el calendario de Monterrey en lo que resta del Clausura 2023:

Rayados vs Xolos | J13

América vs Rayados | J14

Rayados vs Santos | J15

Mazatlán vs Rayados | J16

Rayados vs Pumas | J17

