André Jardine recibió una mala noticia por parte de Henry Martín y el América se entristece

Henry Martín se perderá el Clásico Joven ante Cruz Azul, pues no está en forma física tras superar el esguince en la rodilla izquierda. Esta mala noticia para el Club América cambia totalmente lo planeado por André Jardine para el encuentro, pues ahora deberá modificar su esquema ante la baja del capitán, a la que se suman la de otros futbolistas por suspensión y lesiones .

El delantero no está al 100% físicamente, pese a que durante la semana hizo trabajo en cancha, aprovechando la Fecha FIFA de octubre para recuperarse. Sin embargo, el yucateco, quien ha sido suplido por un poderoso crack , no está en ritmo, pues lleva más de un mes sin jugar.

Club América Henry Martín entrenó con el equipo, pero será baja del América ante Cruz Azul debido a que no está físicamente a punto

Henry Martín y las lesiones que ha sufrido en el último año

Henry Martín debe estar ya en la historia del equipo al conseguir un tricampeonato, pero lo cierto es que este año no ha andado bien, pues ha sufrido varias lesiones, las cuales son las siguientes:



Tendón de Aquiles : fuera durante más de un mes

: fuera durante más de un mes Lesión muscular : se perdió 3 partidos

: se perdió 3 partidos Tendón de Aquiles : fuera 3 partidos

: fuera 3 partidos Lesión en la rodilla izquierda: lleva un mes sin jugar.

El sustituto que utilizará André Jardine ante la mala noticia de Henry Martín

Henry Martín lleva más de un mes fuera de las canchas, por lo que André Jardine ha utilizado a Rodrigo Aguirre como su sustituto, pese a que no anda fino, y tal parece que así será ante Cruz Azul.

No obstante, el jugador que ha salido al quite por el capitán del América es Alex Zendejas, quien en este Apertura 2025 suma 5 goles y está a 4 del máximo romperredes que es Paulinho.

¿Cuándo volverá Henry Martín a las canchas?

El capitán del conjunto azulcrema se perderá el Clásico Joven ante Cruz Azul, según distintos reportes, por lo que se espera que regrese hasta la fecha 15, cuando América enfrente a Mazatlán el viernes 24 de octubre. Cabe mencionar que habrá doble jornada, pero se ve complicado que pueda estar para el duelo contra puebla el martes 21.