Rayados va con todo por dos futbolistas con historia en Cruz Azul

Para los que indicaban que Rayados renunciaría un poco a la dinámica de inversiones millonarias, parece ser que no. Y es que en las últimas horas trascendió que La Pandilla habría presentado una oferta de 20 millones de dólares por Erik Lira. Y además, también negociarían por la ficha de Orbelín Pineda. Esto se sabe de estos movimientos hasta el momento.

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¿Rayados comprará a Erik Lira y Orbelín Pineda?

Aunque la temporada reciente habla de pocos logros destacados en el equipo, la dinámica de grandes bombazos mantuvo viva la ilusión de los aficionados de Monterrey. En ese sentido, algunos rumores indicaban que serían más mesurados con la nueva administración a cargo de Dennis te Kloese, pero parece que eso no va cambiar y quieren armar un plantel de élite para el Apertura 2026.

Las últimas horas ardieron en el entorno deportivo, pues supuestamente Monterrey habría presentado una oferta de 20 millones de dólares para incorporar a Erik Lira a sus filas. Esta cantidad es lo que vale su cláusula de rescisión, lo que lo colocaría como la venta más cara en toda la historia del mercado mexicano.

Y si dicha noticia no era lo suficientemente estrepitosa, los Rayados también tendrían gestiones avanzadas para fichar a Orbelín Pineda desde Grecia. Según información de César Luis Merlo, ya hay un acuerdo entre club y jugador, pero lo difícil será convencer al AEK para traerlo… pues se indica que también quieren renovarle. El contrato del mexicano acaba en 2027 y su ficha ronda en alrededor de 8 millones de dólares.

¿Erik Lira elegirá a los Rayados de Monterrey?

Este reporte por supuesto que encendió el medio deportivo, pues el jugador y directiva de Cruz Azul habían acordado que ante una oferta europea… le facilitarían la salida. Pero que se indique que Rayados llegó con un bombazo así… ha causado confusión. Otros tantos insiders y reporteros han dicho que la cantidad manejada no es cierta, que buscarían negociar un poco para bajar la ficha. Pero lo que está quedando claro es que el equipo de Matías Almeyda todavía puede y quiere realizar grandes movimientos de mercado.