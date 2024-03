La razón por la que América cambió su partido de la Jornada 13

El América vs Atlético San Luis cambió de fecha. Las Águilas pidieron permiso para mover el encuentro de la Jornada 13 ante los potosinos, del día sábado, a uno antes, el viernes 29 de marzo, en punto de las 8:00 PM (tiempo del centro de México), en el Estadio Azteca.

Dicho duelo genera nostalgia a André Jardine, quien se mida a su ex equipo, aunque no es la primera vez que sucede, pues el torneo pasado ya lo hicieron, y no solo en una ocasión, sino que fueron tres, ya que también se enfrentaron en las Semifinales del Apertura 2024.

André Jardine se prepara para recibir al Atlético San Luis

La razón por la que se cambió la fecha del América vs Atlético San Luis

Este partido movió su fecha programada por la visita de las Águilas en la Concachampions. En la Concacaf Champions Cup, los de Coapa se miden al New England Revolution, el próximo martes 2 de abril en la Ida de los Cuartos de Final del torneo.

Por este motivo, para conseguir un día de descanso más, pidieron a sus rivales y a la Liga BBVA MX mover el partido para este viernes 29 de marzo, en lugar del sábado 30, donde solo hubieran tenido domingo y lunes de descanso, considerando que alguno de esos dos días tendrían que haber realizado el viaje a Estados Unidos.

El calendario del América en el mes de abril

En abril, el calendario de las Águilas podría estar cargado de partidos. Primero será el 2 en la Ida de los Cuartos de Final; para la Jornada 14 del Clausura 2024, el sábado 6 visitan a Santos; el martes 9 reciben en el Estadio Azteca al New England en la vuelta de los 4tos de Final; el 13 vuelven a ser locales, pero ahora en la Liga MX frente a Toluca; el 20 van a Ciudad Universitario contra Pumas en el Clásico Capitalino.

En caso de avanzar en la Concachampions la Ida y la Vuelta de las Semifinales están programadas para el 23 y 30, respectivamente; y cerrarán la Temporada Regular el 26 contra el Puebla, en el Estadio Cuauhtémoc.