La INCREÍBLE razón por la que Keylor Navas NO llegaría a Pumas

Luego de que Aaron Ramsey se incorporara a Pumas como refuerzo de cara al Torneo Apertura 2025 de la Liga BBVA MX, siguen sonando los rumores alrededor del Club Universidad Nacional.

Ante la inminente salida de Alex Padilla, portero que va a regresar al Athletic Club de Bilbao debido a la transferencia de Julen Agirrezabala al Valencia para la Temporada 2025/26 de LaLiga, el conjunto dirigido por Efraín Juárez busca a un nuevo portero para suplir la baja del guardameta que apenas estuvo seis meses cedido a la escuadra del Pedregal.

En los últimos días, mucho se ha hablado de un sondeo de Pumas con David Ospina y Keylor Navas, teniendo al arquero de Costa Rica en la órbita y cada vez más cerca, no obstante, a pesar de que se dice que el portero quiere venir a la Liga BBVA MX para jugar con el conjunto de la UNAM, Newell’s Old Boys no estaría dispuesto a soltar al jugador ‘Tico’ tan fácil, pues no existe una cláusula de rescisión.

¿Cuánto debe de pagar Pumas por Keylor Navas?

Sin embargo, desde Sudamérica señalan que el Club Universidad Nacional debería desembolsar 5 millones de dólares para llevar al exjugador del Real Madrid a sus filas, motivo que aleja la posibilidad de ver a Keylor Navas en Ciudad Universitaria a pesar de que el propio futbolista se encuentra negociando su salida del cuadro de ‘La Lepra’ para intentar modificar la postura de su actual club.

Bajo el arco de Newell’s, Keylor Navas tiene un registro de 16 partidos jugados, mismos en los que ha recibido 11 goles y ha logrado mantener su portería en cero en 8 ocasiones.

De momento, Pumas debuta en el Torneo Apertura 2025 de la Liga BBVA MX el próximo sábado 12 de julio visitando a Santos Laguna en la Jornada 1.

