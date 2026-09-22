Esta es la RAZÓN por la que Toluca y Chivas son FAVORITOS a ganar el Apertura 2026

Los Diablos Rojos del Toluca y las Chivas del Guadalajara se han convertido en los auténticos candidatos para ganar el torneo Apertura 2026 de la Liga BBVA MX por un dato que pocos conocen, pero que está a la vista pública y que es fundamental en la Liguilla del balompié azteca.

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Y es que, en medio del "parón" por la Fecha FIFA, y con miras a la parte final de la temporada regular, tanto Toluca como Chivas superan a otros candidatos como Cruz Azul y Tigres como los amplios favoritos a obtener el título a finales de este año 2026.

¿Por qué Chivas y Toluca son los candidatos a ganar el torneo Apertura 2026?

Después de nueve fechas disputadas, y más allá de la posición que ambos equipos tienen en la tabla general (dentro del Top 3), lo verdaderamente importante es que los Diablos Rojos y el Rebaño Sagrado son, en estos momentos, las mejores defensivas que tiene el país junto a Las Águilas y los Gallos Blancos.

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Y es que, a diferencia de lo que ocurre con otros candidatos como Cruz Azul, Rayados y Pumas que superan los 10 goles en contra en solamente nueve partidos, Toluca y Chivas se mantienen con grandes números defensivos al permitir solamente nueve y ocho; es decir, menos de un gol por juego (Toluca recibió tres en su último enfrentamiento).

Aunado a ello, vale decir que los dos suman más de 15 goles a favor y, de hecho, es Toluca quien lidera este rubro, lo cual hace del equipo del Turco Mohamed el candidato más serio a la conquista de la que sería su estrella número 13 en la historia, superando precisamente al Rebaño.

¿Cuándo se enfrentan Toluca y Chivas?

El torneo Apertura 2026 de la Liga BBVA MX ya presenció el partido entre Chivas y Toluca, mismo que se llevó a cabo en la Jornada 1 en el Estadio Akron. En aquel momento fue el cuadro mexiquense quien se quedó con el triunfo por 2-0; sin embargo, es muy probable que se vuelvan a ver las caras en la Liguilla.

