La razón por la que Vucetich no se ha ido de Chivas

Chivas no pasa por el mejor momento en el Apertura 2021 pero el ‘Tiba’ Sepúlveda, salió a dar unas declaraciones sobre la situación del equipo y Vucetich, que retumbaron en los oídos de Los Protagonistas y seguramente, en gran parte de los aficionados rojiblancos.

El defensa de Chivas dio una conferencia de prensa en donde minimizó las derrotas que ha tenido el equipo, pues considera que han sido pocas y por eso siguen creyendo en el trabajo de Víctor Manuel Vucetich. Un triunfo o dos, los subiría radicalmente en la tabla.

















“No se ha ganado mucho pero se ha perdido poco también y eso nos da la posibilidad de que un partido ganado o dos, nos pone arriba en la tabla. Nosotros seguimos creyendo en el trabajo del profe Vucetich, aunque no hemos tenido los resultados que esperábamos”, declaró.

“El problema de Chivas son los jugadores”

El primero en explotar, fue Rafael Ayala. Para él, la declaración de Gilberto Sepúlveda deja claro que Chivas podría cambiar de técnico o directiva pero el problema real, son los jugadores y las actitudes de los mismos.

“No juegas en el Zacatepec, juegas en el Guadalajara. Es el equipo más grande de este país, no puede salir a dar esa declaración. Pueden cambiar de presidente deportivo, pueden cambiar de entrenador pero mientras no cambien a los benditos patea balones con esta mentalidad, el Guadalajara no se merece estos jugadores. Ya basta de estar soportando este tipo de actitudes”, declaró.

Por su parte, Gerardo Velázquez de León aseguró que si Vucetich no ha salido de la institución es porque no tienen dinero para pagarle. Incluso mencionó que el técnico lo único que está esperando, es su liquidación.

“El Guadalajara ha sido un equipo muy grisáceo, producto del apapacho. Vucetich no se va porque no tienen dinero para pagarle, porque el director deportivo se equivocó renovándole el contrato. Por eso no se va, si no ya lo hubieran echado y me parece que Vucetich lo que está esperando, es su liquidación”, aseguró.

Finalmente, Carlos Guerrero descartó que el posible regreso de Matías Almeyda vaya a ser la solución a los problemas de Chivas. Al igual que Ayala, considera que habría que cambiar por lo menos a la mitad del plantel.

“O sea si traen a Matías ALmeyda, otra vez va a ser campeón Chivas. Tendrían que cambiar a medio plantel. El problema de Chivas no pasa por el entrenador, el problema de Chivas son los jugadores”, sentenció.

