Afición revienta al Tata Martino tras llegar al Inter Miami

Este miércoles 28 de junio de 2023, el conjunto del Inter Miami confirmó a través de sus redes sociales que Gerardo ‘Tata’ Martino es el nuevo entrenador del equipo. Su llegada se da tras el mal paso que sufre el equipo y la necesidad de la Directiva de poder competir en la liga con los grandes refuerzos que han hecho.

El anunció lo hicieron acompañado de varias fotos y dándole la bienvenida al club. Principalmente, aprovecharon para destacar que el técnico ya había ganado la MLS Cup y el premio al Entrenador del Año de la MLS.

Además, destacaron su experiencia con la Selección de Argentina y México, como con el Barcelona, pero confirmaron que está a la espera de su documentación laboral.

“Bienvenido Tata, El Club ha nombrado a Gerardo Martino como director técnico. El técnico ganador de la MLS Cup y del premio al Entrenador del Año de la MLS, con experiencia con las selecciones de Argentina y México, FC Barcelona y más, se une al Club mientras se encuentra a la espera de su documentación laboral”.

Resumen: México 4-0 Honduras | Grupo B, Copa Oro 2023

Te puede interesar: Oficial: El Inter de Miami anuncia a su nuevo entrenador

La afición critica la llegada de Tata Martino

Su llegada al Inter Miami no termina por convencer a una parte de la afición pues desde que lo hizo oficial el equipo ha recibido varias críticas. Principalmente, han tomado la faceta del ‘Tata’ por el Barça para recordar que no logró ganar nada a pesar de tener a grandes jugadores en el plantel como: Xavi, Iniesta, Messi, Pique, etc.

Como olvidar todos los títulos que ganó junto a Messi con el Barcelona y Argentina pic.twitter.com/iqvcwVsEQg — Espacio Xoloitzcuintle (@Xoloitcuintle) June 28, 2023

Uno de los peores entrenadores si no el peor, no pudo entrenar a un equipo como el Barça repleto de estrellas menos va ser en el Inter Miami sin futbolistas profecionales jajajaja — 𝗣𝘂𝘆𝗶𝗶 🗨️ (@PuyiiFCB___) June 28, 2023

De igual forma, aprovecharon para hacer burla de la decisión y pusieron diferentes videos y fotos de cómo habría reaccionado Lionel Messi con la decisión del nuevo entrenador.

Los números del Inter Miami

Actualmente, tras 18 jornadas disputadas en la MLS, el Inter Miami es el último lugar de la tabla de la conferencia Este, con solo cinco partidos ganados, 13 partidos perdidos y 15 puntos conseguidos. Registra un total de 17 goles marcados y 28 goles recibidos.

Te puede interesar: El astro argentino Lionel Messi debuta como actor (VIDEO)