Reacciones y mensajes de la salida de Leo Messi del Barcelona

Lionel Messi rompió en llanto en la conferencia de prensa en las instalaciones del Camp Nou, luego de confirmarse su salida del FC Barcelona.

Hace unos días el club anunció que no se llevaría a cabo la renovación de Messi con el equipo en el que permaneció 20 años. A pesar de mantener buenos términos en la negociación, la normativa de LaLiga impidió que esta se llevara a cabo.

El astro argentino mencionó que aquí está su casa y sabe que volverá.

“Hoy me toca despedirme de esto. Llegué con 13 años y después de 21 años me voy con mi mujer, con tres catalanes-argentinos y no puedo estar más orgulloso de lo que hice y vivir en esta ciudad; estoy convencido que tras unos años fuera voy a volver, porque es nuestra casa, dijo.

Mensajes de adiós

Definitivamente la salida de Leo fue un hecho que estremeció al mundo del deporte. A través de redes sociales, sus compañeros y amigos mandaron emotivos mensajes al argentino.

Sergio Busquets fue el primero en despedirse públicamente de Messi, aseguró que lo echará de menos y lo calificó como el mejor jugador de la historia.

Luis Suárez fue uno de ellos, quien mostró imágenes de cuando ambos jugaban en Barcelona y de la última vez que se enfrentaron como rivales, acompañado de unas palabras deseando éxito en lo que venga.

Gerard Piqué conmovido por la salida de Messi aseguró que nada será lo mismo sin él.

En la conferencia de prensa dentro del Camp Nou, estuvieron presentes sus compañeros de equipo, quienes al final abrazaron al seis veces ganador del balón de oro, pero no faltaron las otras grandes leyendas del club, Puyol y Xavi, que entre aplausos despidieron a Messi.