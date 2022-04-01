Esto piensan los rivales de México en el Mundial de Qatar 2022

La Selección Mexicana ya conoce a sus rivales para la Copa del Mundo de Qatar 2022. El conjunto dirigido por Gerardo Martino hará su presentación en el Mundial de la FIFA frente a Polonia, posteriormente se medirá a Argentina y cerrará la Fase de Grupos enfrentándose a Arabia Saudita.

Si hay un rival al que México conoce bien en Copas del Mundo es a la Albiceleste. A lo largo de la historia, la Selección Azteca se ha cruzado en tres ocasiones contra Argentina en el Mundial y en todos los cruces el cuadro sudamericano ha salido victorioso.

¡Así celebraron los jugadores de México el pase al Mundial Qatar 2022!

"Nos tocó un grupo con equipos difíciles. A México lo conocemos, es un rival con buenos jugadores. Creemos que podemos hacer una buena Fase de Grupos pero el respeto es máximo.

"México es un rival difícil para nosotros históricamente. Polonia es una buena selección, que cuenta con grandes futbolistas, y Arabia hizo una gran clasificación. Competimos de igual a igual”, mencionó Lionel Scaloni, entrenador de Argentina tras el sorteo realizado en Doha.

"Que la gente disfrute del Mundial. Ojalá que sea con Argentina hasta el final y que disfruten de estos chicos que juegan con esta camiseta. Todos juntos somos más fuertes”, agregó el técnico de la Albiceleste.

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De esta manera, la @Argentina ya conoce a sus próximos rivales de #Qatar2022:



📌 GRUPO C



⚽ Fecha 1: Arabia Saudita 🇸🇦

⚽ Fecha 2: México 🇲🇽

⚽ Fecha 3: Polonia 🇵🇱



¡Vamos todos juntos por un nuevo sueño!#VamosArgentina 🇦🇷 pic.twitter.com/QrTSQs7Bqy — Selección Argentina 🇦🇷 (@Argentina) April 1, 2022

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Argentina es el segundo rival de México en Qatar 2022

Ubicados en el Grupo C tras el sorteo de la Copa del Mundo de 2022, la Selección Mexicana hará su debut en Qatar enfrentando a la Selección de Polonia el próximo 22 de noviembre en la cancha del Ras Abu Aboud.

Posteriormente, México y Argentina jugarán el día 26 de noviembre en el Education City Stadium. Para cerrar la primera etapa de la competencia, el combinado azteca se cruzará contra Arabia Saudita el 30 de noviembre.

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