¿Contra quién y cuándo jugará México en el Mundial?

Quedaron definidos los grupos del Mundial Qatar 2022. La Selección Mexicana terminó ubicada en el Grupo C. Conoce quiénes serán sus rivales y las fechas en las que se enfrentarán.

México 2-0 El Salvador | Resumen Octagonal Final de la Concacaf

Rivales de la Selección Mexicana en Qatar 2022

Durante el sorteo para el Mundial de Qatar 2022, México quedó instalado en el Grupo C,junto con Argentina (cabeza de serie), Polonia y Arabia Saudita, equipo que había salido en el sector anterior, pero fue reacomodado porque ya había un equipo de su confederación.

¡A SOÑAR EN GRANDE! ✨🏆

Quedamos ubicados en el Grupo C de #Qatar2022. 👊🏼



¡Vamos a luchar con todo por estos colores! 🇲🇽🔥🔥#TodoMéxicoEnElSorteo | #MiSeleccionEnQatar pic.twitter.com/aAvqgp9P2I — Selección Nacional (@miseleccionmx) April 1, 2022

¿Cuándo jugará México en el Mundial de Qatar 2022?

La Selección Azteca debutará en Qatar 2022 frente a Polonia el 22 de noviembre, su siguiente compromiso será ante Argentina el 26 del mismo mes y cerrará la fase de grupos contra Arabia Saudita el 30 de noviembre del 2022.

Tal vez te puede interesar: ¿Messi y Lewandowski? Memes tiemblan por grupo de México en Qatar 2022

Partidos Selección Mexicana en Qatar 2022

México vs Polonia | Martes 22 de noviembre del 2022 10:00 HRS. (CST) Estadio 794

México vs Argentina | Sábado 26 de noviembre del 2022 13:00 HRS. (CST) Estadio Lusail

México vs Arabia Saudita | Miércoles 30 de noviembre del 2022 13:00 HRS. (CST) Estadio Luisail

