Real Madrid anuncia reunión tras polémica arbitral del Barcelona

El Real Madrid dio a conocer un comunicado a través de sus redes sociales y sitio web, en el que convocan con carácter urgente a la junta directiva para decidir la postura que tendrá el club tras la denuncia que impuso la Fiscalía al cuadro azulgrana, a Josep Bartomeu y al expresidente del club, Sandro Rosell, por el caso Negreira.

“Ante la gravedad de las acusaciones formuladas por la Fiscalía de Barcelona contra el F. C. Barcelona y dos de sus presidentes por las sospechas fundadas de corrupción y sus relaciones con quien fuera el vicepresidente del Comité Técnico de Árbitros, José María Enríquez Negreira, el presidente ha convocado con carácter urgente a la Junta Directiva mañana domingo 12 de marzo de 2023 a las 12:00 h, a fin de decidir las acciones que el Real Madrid estime oportunas en relación a este asunto”.

Lo que espera resolver el conjunto merengue es la postura que tomará ante las denuncias al Barcelona y si se uniría con LaLiga en busca de una sanción al club.

Resumen: Puebla 1-0 Guadalajara | Jornada 11, Clausura 2023 | Liga BBVA MX

Te puede interesar: Real Madrid pone presión al Barcelona previo al clásico español

Barcelona tranquilo ante el caso Negreira

El Barcelona en varias ocasiones ha expuesto ante los medios de comunicación que se sienten tranquilos y que hay que esperar que las autoridades determinen. Este sábado 11 de marzo, en conferencia de prensa Xavi Hernández confirmó nuevamente que Laporta les pide estar tranquilos.

“Este tema se ocupa la directiva. He hablado con el presidente y me dice que estemos tranquilos. Nosotros hablamos habitualmente de futbol y no de otras cosas. Nos centramos en lo que estamos centrados y ya está. Sinceramente no creo que nos perjudique a pesar de lo que se está diciendo. Estamos concentrados en el partido y vamos a eso. Lo demás no lo podemos controlar”.

El entrenador dejó claro que deben de estar concentrados en los juegos que tienen, sobre todo de cara al próximo fin de semana donde disputarán el Clásico ante el Real Madrid.

“A nosotros no nos desestabilizará este comunicado. Lo que nos desestabilizaría sería Vinícius o Benzema. Nosotros estamos centrados en jugar”.

Te puede interesar: Xavi Hernández se siente tranquilo sobre el caso Negreira