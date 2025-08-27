El Real Madrid iría por una joya del Big Six de la Premier League antes de que termine el mercado de fichajes

El Real Madrid prepara un último fichaje en el mercado de verano, los “Merengues” estarían muy cerca de robarse a una de las joyas del futbol inglés que juega en uno del Big Six de la Premier League en una transacción a préstamo que no involucraría una venta futura.

Se trata de Kobbie Mainoo, el mediocampista inglés de 20 años que juega en el Manchester United ha sido notificado por la directiva de los “Red Devils” que no entra en los planes del entrenador portugués Rúben Amorim, de hecho no ha disputado ni un solo minuto en los primeros dos partidos de la temporada.

Te podría interesar: Fue canterano del Real Madrid, es seleccionado de Argentina y rechazó a la Premier League

Kobbie Mainoo en la mira del Real Madrid

Mainoo se destacó como uno de los futbolistas clave del United durante la etapa de Erik Ten Hag en el equipo, sin embargo, frecuentemente fue utilizado como suplente en los meses posteriores a la incorporación de Amorim la temporada anterior, por eso la directiva de Manchester busca que salga a préstamo para sumar minutos en la campaña.

El joven inglés ha llamado la atención de varios clubes en Europa, sin embargo, no todos aceptan las condiciones que ha impuesto el equipo de la Premier League sin querer dejar ir a la joya de 20 años.

Te podría interesar: Este es el fichaje que realmente rompería el mercado para el Apertura 2025: vale 18 millones y un equipo lo querría

Legión Azteca | Mexicanos por el mundo: Los que están dejando huella en el fútbol internacional

El Atlético de Madrid del “Cholo” Simeone es otro de los equipos que estaría interesado en Mainoo, incluso estarían dispuestos a llevarlo sin opción a compra por un año a la Liga Española, las próximas horas podrían ser cruciales en el futuro del canterano del United que tendría que definir su salida.