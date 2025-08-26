Este es el fichaje que realmente rompería el mercado para el Apertura 2025: vale 18 millones y un equipo lo querría

Rayados continúa en la ardua tarea de encontrar refuerzos para lo que resta del Apertura 2025, por ello la directiva ha sondeado grandes jugadores, pero hasta el momento ninguno se ha concretado en este mercado. Ahora para Monterrey suena el nombre de Matthis Abline, un joven futbolista que milita en el Nantes y tiene un precio de 18 millones de euros (392 millones de pesos), pero ¿realmente es una opción? Lo anterior, ya que Domènec Torrent reveló abiertamente cuál sería el próximo fichaje de Monterrey .

El francés de 22 años se encuentra en el radar del conjunto regio, según el periodista Arath Uva. No obstante, Rayados la tiene complicada, ya que grandes clubes de Europa también lo quieren en sus filas, tal es el caso del Wolverhampton de Inglaterra, Paris FC de Francia y Frankfurt de Alemania, club al que enfrentó Juárez FC en verano del año pasado .

@matthis.abline Matthis Abline es e jugador que quiere Rayados para romper el mercado del Apertura 2025

Abline muy probablemente decida continuar en el futbol de Europa antes que llegar a Monterrey, pues el jugador tiene tan solo 22 años, por lo que augura un buen futuro. Además, muy probablemente quiera ser tomado en cuenta por su selección para la Copa del Mundo 2026, como lo ha sido para las categorías menores, por lo que venir a México no sería una opción.

¿Quién es Matthis Abline, el refuerzo bomba que quiere Rayados para el Apertura 2025?

Matthis Abline es un futbolista francés que surgió de las inferiores del Stade Rennes, su último equipo antes de ser fichado por el Nantes en verano de 2024. El delantero ha tenido un crecimiento exponencial pues, según Transfermarkt, su precio se elevó de 12 millones de euros (261.3 millones de pesos) a 18 millones de euros en tan solo 5 meses.

Abline suma 16 goles en 48 partidos como titular con el Nantes de Francia, de acuerdo con estadísticas de la plataforma BeSoccer. Además, lleva 2 asistencias y 3 ocasiones tarjetas amarillas durante 3 temporadas.