Real Madrid y Liverpool definen el Clásico de Europa en el Bernabéu

Liverpool no se siente tan optimista de cara a la vuelta, pues lleva siete partidos sin poder ganarle a los “Merengues”. Así que parece una tarea complicada para los de Jurgen Klopp. Por su parte en Madrid todo es buen onda y optimismo al 100 por ciento.

“Creo que nosotros no hemos hablado mucho de eso, de lo bueno de la ida. Hicimos muchas cosas bien. No vamos a hacer cálculos. No vamos a plantear un partido cerrado sino abierto, jugar nuestro mejor fútbol ofensivo. Y eso lo entienden los jugadores”, señaló Carlo Ancelotti en la conferencia de prensa.

La idea de ir por más goles, de ser ofensivos y de salir atacar está clara para la plantilla del Real Madrid, al menos así lo dejó en claro el timonel, durante la conferencia de prensa previa al compromiso de este miércoles.

“Por eso creo que va a ser un partido abierto. Tenemos que hacer bien las dos cosas: defender y atacar, pero pensamos más en atacar”, aclaró el timonel del cuadro blanco.

Jürgen Klopp cree en el 1% de posibilidades

El timonel del Liverpool, el alemán Jurgen Klopp, fue más optimista que mucha de la prensa británica, que pone como eliminado al cuadro de los “Reds”. Sabe que las posibilidades son muy pocas, pero quiere jugar el partido en el Bernabéu y ver que pasa.

“Hace tres semanas, después del partido, dije que el Madrid estaba clasificado; ahora sabemos que queda un partido por jugar. Aunque sólo haya un 1% de posibilidades, tenemos que intentarlo”, dijo el estratega del Liverpool.

Klopp declaró que la charla motivacional que le dio a su plantel fue el todo o nada. Ellos están en la orilla del abismo, pero de conseguir un resultado positivo, será una de las grandes hazañas en la historia del Liverpool.

“No tenemos nada que perder, y es una situación mejor que cuando puedes perderlo todo. Obviamente, preferiría la situación de Carlo, defendiendo una ventaja de tres goles”, finalizó Jurgen Klopp.