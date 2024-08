OFICIAL: Real Madrid anuncia la baja de una joven promesa

El Real Madrid se ha desvinculado del argentino Nico Paz, jugador considerado como una promesa del equipo Merengue, quien ha sido transferido al Como 1907 de la Serie A que dirige el español Cesc Fábregas.

Paz, que llegó al Real Madrid en el 2016 con tan solo 11 años, jugará en la liga italiana durante las próximas cuatro temporadas, luego de que el cuadro Merengue y el Como llegaran a un acuerdo por el 50% de su carta a cambio de 6 millones de euros. El otro 50% quedó en manos del cuadro español para una posible recompra futura.

En su corta carrera como futbolista del Real Madrid, Nico Paz ya ha conseguido un título de LaLiga de España y uno más de la UEFA Champions League tras disputar ocho partidos con el primer equipo merengue la temporada pasada.

“El Como 1907 se ha asegurado el fichaje de la estrella naciente Nico Paz procedente del Real Madrid, campeón de La Liga. El mediocampista ofensivo nacido en 2004 e internacional juvenil argentino se unirá al club con un contrato de cuatro años”, informó el cuadro italiano en un comunicado de prensa.

🔵🇦🇷 Nico Páz has been unveiled as new Como player from Real Madrid.

€6m, 50% sell-on clause + buy back clause for Real Madrid. pic.twitter.com/njW1kLutMl

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 25, 2024