¡ELIMINADOS de la Copa del Rey! Arbeloa debuta como DT del Real Madrid con derrota ante el Albacete

Álvaro Arbeloa inicia con el pie izquierdo su etapa como entrenador del Real Madrid, pues el club merengue terminó quedando eliminado de los Octavos de Final de la Copa del Rey ante el Albacete.

El Madrid que hizo cambios de DT tras perder la Supercopa de España ante el Barcelona, ha recibido un segundo golpe bastante duro al perder 3-2 ante el Albacete, equipo de la segunda división de España que se ubica en el lugar 17 de la tabla de posiciones.

Así fue la eliminación del Real Madrid de la Copa del Rey 2026

El juego se disputó en el Estadio Carlos Belmonte, siendo el primer juego de Álvaro Arbeloa como entrenador del primer equipo. El encuentro arrancó muy cerrado para ambos equipos, al minuto 42 del primer tiempo, el Albacete abrió el marcador con un cabezazo de Javi Villar. Los merengues reaccionaron antes del descanso, cuando Franco Mastantuono igualó el marcador en el tiempo agregado el partido.

Para el segundo tiempo, las emociones tardaron en llegar, hasta el minuto 82, Jefté Betancor le devolvió la ventaja al Albacete. Al 91, Gonzalo García empató dando esperanza de prórroga pero en el útlimo minuto del encuentro, Betancor anotó su doblete en el 90'+4, sellando la victoria 3-2 y desatando la euforia en Albacete.