Real Madrid recibe un duro golpe: Vinícius es BAJA

Una nueva lesión golpea al Real Madrid en un momento crucial de la temporada. Vinícius Junior, la estrella brasileña, se perderá el trascendental partido ante el Liverpool en la cancha de Anfield, correspondiente a la quinta jornada de la Champions League.

El club merengue informó este día que el atacante sufre una lesión en el bíceps femoral de la pierna izquierda, una lesión que se produjo tras el partido ante el Leganés y que lo mantendrá alejado de los terrenos de juego durante las próximas tres semanas.

“Es un duro golpe para nosotros perder a un jugador tan importante como Vini”, lamentó un aficionado merengue en las afueras del Santiago Bernabéu. “Su velocidad y habilidad en el uno contra uno son fundamentales para nuestro juego”.

La lesión de Vinícius se suma a la larga lista de bajas que arrastra el Real Madrid esta temporada. Con esta nueva ausencia, Carlo Ancelotti se verá obligado a recomponer su once inicial para enfrentar al Liverpool, un rival siempre es complicado en su estadio.

Copa Intercontinental en el horizonte del Real Madrid

Pese a la gravedad de la lesión, el objetivo ahora de Vinícius es recuperarse a tiempo para disputar la Intercontinental el próximo 18 de diciembre en Qatar. El brasileño quiere estar presente en este importante torneo y levantar otro título con el Real Madrid.

El técnico italiano, Carlo Ancelotti, tendrá que ingeniárselas para encontrar un once competitivo sin su principal referente en ataque. Además de Vinícius, el italiano no podrá contar con Dani Carvajal, Lucas Vázquez, Éder Militao, David Alaba, Aurelien Tchoueméni y Rodrygo Goes.

Esta es una prueba de fuego para Real Madrid donde deberá demostrar su carácter y su capacidad de reacción para salir adelante de esta situación.

Sin duda, la ausencia de Vinícius será una baja sensible para el Real Madrid, pero el equipo merengue deberá mostrar su fortaleza y buscar la victoria en Anfield para mantener vivas sus aspiraciones en la Champions League. En este momento el conjunto madridita se ubica en el lugar 18 de la tabla con 6 unidades.

Fecha y horario del partido Liverpool vs Real Madrid

El partido entre Liverpool y Real Madrid se jugará este miércoles 27 de noviembre a partir de las 14.00 horas tiempo del centro de México.