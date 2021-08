El Real Madrid renueva el contrato de Karim Benzema

Esta mañana a través de un comunicado oficial el Real Madrid dio a conocer la renovación del delantero francés Karim Benzema, que vestirá de blanco hasta el 2023. Además, el jugador dio a conocer que para él es un honor continuar ligado a la institución.

“El Real Madrid CF y Karim Benzema han acordado la ampliación del contrato del jugador, que queda vinculado al club las dos próximas temporadas, hasta el 30 de junio de 2023”, dijo el club blanco a través del comunicado.

El francés no dejó pasar la oportunidad y a través de sus redes sociales compartió un mensaje de agradecimiento para el Real Madrid y la afición. “La historia continúa para mí en el club más grande del mundo. Qué honor estar hoy aquí, gracias por la confianza que se ha depositado en mí durante tantos años... Never give up (No rendirse nunca). ¡Hala Madrid!”, dijo el jugador vía twitter.

L'histoire continue pour moi dans le plus grand club du monde. Quel honneur d'être là aujourd'hui, merci pour la confiance que l'on m'accorde depuis tant d'années... ❤️Never Give up ⚔️

¡ Hala Madrid !#HalaMadrid #Alhamdulilah #Benzema2023 pic.twitter.com/TlDba9rAF5 — Karim Benzema (@Benzema) August 20, 2021

Benzema terminó la temporada pasada como el máximo goleador del Real Madrid con 23 tantos y además suma su decimotercera campaña con el club merengue. En el 2009 llegó procedente del Olympique de Lyon por 36 millones de euros.

Logros de Benzema como merengue

El francés de 33 años ha logrado en 19 ocasiones levantar un título con el Real Madrid, ha sido parte fundamental para la obtención de estos. Es el quinto máximo goleador histórico del club blanco ya que cuenta con 281 anotaciones y 560 partidos disputados, convirtiéndose en el décimo jugador con más encuentros del equipo.

Títulos del francés con el Real Madrid

El delantero ha conseguido Cuatro Liga de Campeones, cuatro Mundial de Clubes, tres Supercopas de Europa, tres Supercopas de España, tres Ligas y dos Copas del Rey que lo han llevado a ser uno de los jugadores más valiosos del conjunto madrileño.

Renovaciones recientes del Real Madrid

Karim Benzema con esta extensión del contrato se ha unido a los jugadores que el Real Madrid ha renovado recientemente, entre los que se encuentran Luka Modric hasta 2022, Lucas Vázquez estará hasta 2024, Nacho Fernández al igual que el francés hasta 2023, Dani Carvajal 2025 y Thibaut Courtois hasta 2026.

