El récord HISTÓRICO que conseguirá Isaac del Toro en el Giro de Italia

Isaac del Toro esta cerca de hacer historia en el Giro de Italia y el siguiente sábado 31 de mayo del 2025, conseguirá romper un nuevo récord y entrar a la historia de la competición.

Para la Etapa 20 del Giro de Italia, el trayecto va de Verres - Sestriere (Vialattea) en un recorrido de 205 kilómetros, Isaac del Toro va a poder conseguir un nuevo récord. El mexicano conseguirá convertirse en el ciclista más joven de la historia en llevar la Maglia Rosa.

“Isaac del Toro se convertirá en el ciclista más joven de la historia del Giro de Italia en llevar la Maglia Rosa durante 11 días consecutivos. Supera el récord de Fausto Coppi de 10 días cuando tenía 20 años en 1940 Otro pedazo de historia para El Torito”.

As of tomorrow, @ISAACDELTOROx1 will become the youngest rider in #GirodItalia history to wear the Maglia Rosa for 11 consecutive days 👚

He surpasses Fausto Coppi’s record of 10 days as a 20-year-old in 1940 🇮🇹

Another slice of history for El Torito 🩷🐂 #WeAreUAE pic.twitter.com/tiqbblhfus

— @UAE-TeamEmirates (@TeamEmiratesUAE) May 30, 2025