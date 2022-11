El récord que tiene Cristiano Ronaldo en el Camp Nou

La Europa League hizo el sorteo para conocer los partidos que se disputaran de 16avos de final. Es importante recordar que, en la Europa League, los líderes de cada grupo clasifican directo a la ronda de Octavos de Final y los equipos que clasifican en segundo lugar disputan los 16avos ante los equipos que llegan procedentes de la Champions League.

Los encuentros que se van a disputar son:

- Barcelona vs Manchester United

- Juventus vs Nantes

- Sporting Lisboa vs Midtjylland

- Shakthnar Donetsk vs Stade Rennes

- Ajax vs Union Berlín

- Bayer Leverkusen vs Mónaco

- Sevilla vs PSV

- Salzburgo vs Roma

Te puede interesar: Barcelona se enfrentará al rival más difícil en la Europa League

El lado B de Luis Chávez , defensa de la Selección Mexicana | Seamos Héroes

Los números de Cristiano Ronaldo frente al Barcelona

Definitivamente el encuentro más llamativo de los 32avos de Final de la Europa League es el Barcelona vs Manchester United. Xavi Hernández comentó en conferencia de prensa que les tocó “el rival más difícil” y que cuenta con grandes jugadores y grandes individualidades.

Entre esos grandes jugadores, se encuentra Cristiano Ronaldo. El “bicho” ha jugado 34 partidos contra el Barcelona, ha conseguido 10 victorias, 9 empates y 15 derrotas. El portugués ha logrado marcar un total de 20 goles y ha dado tres asistencias (contando LaLiga, Champions League, Copa del Rey y Supercopa de España).

Su regreso al Camp Nou puede ser un dolor de cabeza para la defensa del Barcelona y para los aficionados culés, ya que es el estadio en el que más goles ha marcado en toda su carrera jugando como visitante. Actualmente ha conseguido un total de 15 goles.

El partido de ida de la eliminatoria se disputará en el Camp Nou el 16 de febrero; y la vuelta en la ciudad de Manchester el día 23.

Te puede interesar: ¿Cuándo se juegan los 16vos de Final de la Europa League?