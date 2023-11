Los récords que alcanzó Novak Djokovic en este 2023

Ha sido un año competitivo para Novak Djokovic con 3 Grand Slams, el número uno del mundo y las ATP Finals 2023. El serbio ha batido varios récords este año.

GUGLIELMO MANGIAPANE/REUTERS Tennis - ATP Finals - Pala Alpitour, Turin, Italy - November 18, 2023 Serbia’s Novak Djokovic celebrates after winning his semi final match against Spain’s Carlos Alcaraz REUTERS/Guglielmo Mangiapane

Se convirtió en el jugador con más títulos en este 2023 con 7 trofeos, superando a Carlos Alcaraz, que tiene 6. Nole ha triunfado en Adelaida, Open de Australia, Roland Garros, Cincinnati, US Open, París-Bercy y ATP Finals. También, es en el campeón más veterano de las ATP Finals en la historia del torneo con 36 años. El número 1 del mundo superó la marca de Federer y ahora es el único tenista con 7 títulos en las ATP Finals.

Te puede interesar: Djokovic acabó con el sueño de Alcaraz en las ATP Finals

Djokovic piensa seguir ganando títulos

Gracias a sus títulos en Turín, totaliza 98 torneos ganados en el circuito ATP, sólo Federer (103) y Jimmy Connors (109) lo superan.

“Ganar un partido de esta importancia siempre te deja un sentimiento increíble al final y también un gran alivio porque hay mucha tensión y presión que sientes en pista. He jugado un tenis impecable un set y luego hasta el 3-2. Luego estaba tenso, debo decir. Empecé a fallar primeros, la grada se metía. Tuve suerte de que fallara una derecha sencilla. Mantuve mi foco. Sentí desde el principio una sensación diferente, una energía diferente de él comparado con el partido que tuvimos hace unos días”, mencionó el serbio luego de ganar las ATP Finals.

Te puede interesar: Esta sería la fecha de reapertura de la Arena del Abierto Mexicano

También, el número 1 del mundo asegura que se mantiene motivado para lo que viene en 2024.

“Puedes ganar los cuatro Grand Slams y el oro olímpico. Siempre tengo las mayores ambiciones y objetivos. No va a ser diferente el próximo año. La motivación sigue ahí. Mi cuerpo me escucha bien. Tengo un gran equipo que me rodea. La motivación, especialmente, por los grandes torneos, sigue ahí. Todavía me inspira a continuar. Al final, la gente te ve jugar en los grandes escenarios, pero no ve la dedicación diaria en la que intentas construir tu forma para llegar lo mejor posible cuando quieres. Para mí, eso es en Grand Slams, ATP Finals y en los Juegos Olímpicos. La mentalidad es la misma. Seguiré. No sé si tendré un año tan bueno, pero seguiré con esta frescura en la mente y esta motivación”, sentenció el tenista serbio.