Los récords que sigue rompiendo Nadal a sus 36 años

Rafael Nadal sigue batiendo récords a sus 36 años. Tras su exitoso paso por Roland Garros 2022 son muchas las marcas que continua rompiendo.

Con la victoria ante Zverev en semifinales, el tenista español ha alcanzado su final número 30 de Grand Slam al saber ya que luchará por el título en Roland Garros 2022, en lo que supone una marca memorable que le sitúa a tan solo una de Roger Federer y Novak Djokovic. Pero lo más impactante es que un tercio de esas finales han sido alcanzadas con más de 30 años, algo que parecía impensable en los primeros compases de su carrera profesional y después de tantas lesiones como las que ha tenido. Iguala a Novak Djokovic, que hasta hoy, era el líder en solitario en esa estadística.

Además, el manacorí se convirtió en el tercer jugador más veterano en ganarle al número uno del ranking ATP. Nadal se posicionó por detrás de Roger Federer, quien batió al propio Rafa en Shanghai en 2017, cuando el suizo tenía 36 años y 2 meses, y de Ken Rosewall, quien venció en 1974 a John Newcombe con 39 años y 8 meses.

Pasan los años y Nadal sigue rompiendo récords

Estos son algunos de los récords que sigue rompiendo Rafa a pesar de sus 36 años. El español se mantiene en la elite del tenis mundial. Tras llegar nuevamente a la final de Roland Garros, Nadal habló de la importancia de llegar a esta instancia.

“Significa muchísimo para mí seguir viéndome competitivo con 36 años, siento que todos los sacrificios que estoy haciendo adquieren un sentido con un resultado como éste, que todo merece la pena. La verdad es que la final en Australia me pareció más inesperada que esta, porque no puedo negar que este es el torneo en el que mejores resultados he obtenido así que sabía que si conseguía pasar bien las primeras rondas, podría tener más opciones. Sabía que no era el favorito al llegar, pero dejé claro que las cosas en el deporte cambian rápidamente y, por fortuna, lo han hecho”, sentenció el tenista español, que luchará por el título en Roland Garros 2022.

