Los récords que se rompieron en el Super Bowl LVII

Terminó el Super Bowl LVII con una gran victoria de Kansas City Chiefs. El partido de Patrick Mahomes fue bastante destacado y terminó liderando a su equipo consiguiendo 38 puntos. Con este triunfo consiguen sumar su segundo anillo en los últimos cuatro años.

El Halftime Show estuvo a cargo de la cantante Rihanna y para muchos terminó quedando a deber en el espectáculo. Terminó cantando 12 canciones y dejando un medio tiempo sin cambios de vestuarios.

El Super Bowl LVII nos dejó nuevos récords que quedan marcados en la historia de la NFL.

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Récords del Super Bowl LVII

Uno de los principales jugadores que se llenó de récords fue el QB de Philadelphia Eagles, Jalen Hurts. El primer récord que logró fue:

Superar la marca que ostentaba Steve McNair (64 en el Super Bowl XXXIV) de más yardas terrestres de un mariscal de campo en el Super Bowl.

Junto a este récord, se volvió el primer quarterback en conseguir tres touchdowns en un Super Bowl en la historia de la NFL. Además, empató al ex corredor Terrell Davis como los únicos jugadores con tres touchdowns en un Super Bowl.

El partido inició con mucho movimiento, en el primer cuarto ya se habían anotado 14 puntos. Tras la actuación, se convirtió en el segundo Super Bowl en el que ambos equipos anotan un touchdown en su primera posesión. La primera ocasión en la que esto pasó fue en el Super Bowl XXXII que se disputó entre Packers y Broncos.

En el medio tiempo, Kansas se encontraba 10 puntos detrás de los Eagles, la estadística marcaba que los equipos que se habían ido abajo por 10 o más puntos de diferencia se registraba una marca de 1-26 en el Super Bowl. Mahomes logró romper la estadística y deja la marca con que dos equipos lo han conseguido.

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