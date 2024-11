Red Bull en alerta: el RB21 podría ser peor auto que el de este año

Con un palmarés que incluye nueve victorias y el título de campeón del mundo, Max Verstappen ha demostrado nuevamente ser el piloto más dominante de la Fórmula 1. Sin embargo, no todo es celebración en Red Bull. La escudería enfrenta un cierre de temporada marcado por dudas sobre el desempeño del RB21, el monoplaza que llevará sus esperanzas en 2025.

Pierre Waché, director técnico de Red Bull, equipo en el que también milita el mexicano Checo Pérez, no se muestra optimista. “No tengo confianza para 2025 porque creo que los demás son muy rápidos o están ahí. Será una pelea que durará todo el año”, señaló en una reciente entrevista.

Waché destacó que la falta de optimismo no es un problema, sino una ventaja: “Es necesario para trabajar duro. Cuando ves la cantidad de gente que tenemos intentando encontrar pequeñas mejoras, te das cuenta de lo difícil que es mantenernos al frente. Tener demasiada confianza te hace perder enfoque”.

McLaren y Norris, la gran amenaza

La amenaza más grande para Red Bull en esta temporada fue McLaren, liderado por un Lando Norris que mostró tener en sus manos el mejor coche de la década para la escudería británica. Waché incluso reconoció que, desde el Gran Premio de Miami, su equipo no ha tenido el mejor monoplaza de la parrilla.

Aunque Red Bull logró consolidar otro campeonato de pilotos, Waché atribuye parte de su éxito a los errores de los rivales. “No es que hayamos hecho un mejor trabajo, sino que los demás tuvieron malas rachas. McLaren empezó tarde esta temporada, y no es culpa nuestra. El coche no ha cambiado mucho; sigue siendo el mismo en términos absolutos”, explicó.

Con esta perspectiva, Red Bull anticipa una lucha cerrada en 2025, donde su monoplaza deberá mejorar especialmente en curvas de baja velocidad y en recta para mantenerse competitivo.