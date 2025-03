Tensión en Red Bull: Teme que Verstappen desate el caos en 2025

Red Bull Racing inicia la temporada 2025 con muchas dudas tras haber perdido terreno en el cierre de 2024, cuando su dominio se desmoronó y terminaron terceros en el Campeonato de Constructores. Ahora, con la salida de Checo Pérez y la promoción de Liam Lawson, el equipo enfrenta nuevos retos, pero hay una gran preocupación dentro del paddock: la actitud de Max Verstappen .

Te puede interesar: Red Bull en llamas: el escándalo Horner sigue y ahora va a juicio

“Un Verstappen infeliz no es un buen Verstappen”

El exdirector del equipo Haas, Guenther Steiner, lanzó una advertencia clara: si Red Bull no logra darle un auto competitivo al neerlandés, su temperamento podría convertirse en un gran problema para la escudería.

“El año pasado, cuando dejó de ganar, reaccionó de manera bastante agresiva”, afirmó Steiner en una entrevista. “Si en 2025 el coche no le permite pelear por el título, manejarlo será muy difícil. Un Max infeliz no es un buen Max, como todos sabemos”.

Te puede interesar: ¡Red Bull presenta el RB21! El coche con el que Verstappen defenderá su trono en la F1

Red Bull, en la cuerda floja

En la segunda mitad de 2024, el RB20 perdió rendimiento y Verstappen no tuvo más remedio que limitarse a administrar su ventaja en el campeonato. Sin embargo, su frustración se hizo evidente con constantes quejas por la radio y hasta recibió una sanción de la FIA por sus comentarios en Singapur.

Steiner cree que Red Bull debe manejar con mucho cuidado la situación. “Si no están al nivel, deben mantener la calma y no tirar la toalla tras dos carreras. Quejarse no ayuda al equipo”, sentenció.

¿Podrá Red Bull evitar una crisis interna?

El equipo de Milton Keynes está en una encrucijada: necesita mantener a Verstappen motivado mientras desarrollan un auto que pueda competir con Ferrari y McLaren. Sin embargo, con los problemas que enfrentaron en los test de pretemporada y la incertidumbre en la directiva, 2025 podría ser un año de alta tensión dentro del equipo.

¿Podrá Red Bull evitar que Verstappen explote? La respuesta llegará en las primeras carreras de la temporada.