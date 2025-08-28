Redes de Cadillac “explotan” gracias a Checo Pérez; ¿cuántos seguidores aumentaron?

Han pasado poco más de 24 horas desde que se confirmó su regreso a la Fórmula 1 y Sergio, Checo Pérez ha hecho que Cadillac se confirme como una de las escuderías favoritas por los fanáticos a nivel continental. Ante ello, vale conocer cuántos seguidores ha aumentado en redes sociales tras este anuncio.

Fue durante las primeras horas que Cadillac confirmó el regreso de Checo Pérez y Valtteri Bottas como sus pilotos principales para su temporada de debut en la Fórmula 1, misma que se dará en el 2026. Lo anterior generó un impacto importante en las redes sociales, mismo que se observa en los favorables números que estas tienen.

¿Cuándo será la primera carrera de Checo Pérez en Cadillac?

El calendario de la temporada 2026 de la Fórmula 1 establece que la primera carrera que se llevará a cabo será en el Gran Premio de Australia, estipulado para el fin de semana del 6 al 8 de marzo. Será aquí cuando Checo Pérez y Valtteri Bottas hagan su debut oficial con Cadillac.

¿Checo Pérez será el piloto principal de Cadillac para la temporada 2026 de la F1?

Si nos basamos exclusivamente en sus respectivos números, el piloto finlandés cuenta con más credenciales para ser el piloto principal de Cadillac. No obstante, vale decir que, en teoría, la escudería le brindará las mismas oportunidades a ambos, por lo que será su astucia detrás del volante la que sea un diferenciador entre ellos.

¿En qué fecha está programado el GP de México 2026?

Checo Pérez volverá a pisar suelo nacional con Cadillac, pues si todo sale conforme a lo planeado, tanto él como Valtteri Bottas disputarán el Gran Premio de México, mismo que se llevará a cabo el fin de semana del 30 de octubre al 1 de noviembre, coincidiendo con la celebración por el Día de Muertos en el país.

¿Cuántos seguidores aumentó Cadillac en redes tras el anuncio de Checo Pérez?

De acuerdo con información de la plataforma Blade, previo al anuncio de Checo Pérez y Valterri Botas, la cuenta de Instagram de Cadillac tenía 1,021,728 seguidores. No obstante, a raíz de estos fichajes, la misma actualmente tiene más de 1,900,000 seguidores, lo cual habla de un aumento de prácticamente 900,000 seguidores.