Partidos jornada 13 Liga MX fechas y horarios para ver EN VIVO

Tras la pausa de la fecha FIFA se reactiva la actividad de la Liga MX con su jornada 13. El equipo de Rayados de Monterrey se encuentra en la primera posición con 31 unidades en el Clausura 2023 y apunta a calificar de manera directa a la Liguilla, mientras que el triunfo de León ante Mazatlán (en su partido pendiente), lo colocó en la segunda posición.

Henry Martin se mantiene como líder de goleo en la Liga MX por delante de Rogelio Funes Mori. 10 goles son los tantos que ha encontrado el atacante del América. Todavía con 5 fechas por delante cada vez se define si el campeonato mexicano volverá a tener un campeón de goleo mexicano (desde Alan Pulido en 2017), los clubes se perfilan para entrar o no, a fiesta grande del fútbol mexicano.

Actividad de la fecha 13 en la Liga MX

La fecha 13 del Clausura 2023 arranca este viernes 31 con actividad en cartelera doble. Los clubes del campeonato tienen poco margen de error para continuar con los objetivos dentro de la Liga MX esta campaña. Los boletos para el repechaje aún están en batalla abierta y son muchos los equipos que pueden ganarlos en el campeonato.

Viernes 31 marzo 2023

Necaxa vs Santos

Juárez vs Puebla

Sábado 1 abril 2023

Pachuca vs Cruz Azul

América vs León

Monterrey vs Tijuana

Atlas vs Chivas

Domingo 2 abril 2023

Toluca vs Tigres

San Luis Mazatlán

Querétaro vs Pumas

Señalar que se llevará a cabo el partido entre Querétaro vs Cruz Azul el día miércoles 29 de mazo, un partido pendiente de la fecha 4 de la Liga MX.

El Tuca Ferretti ya ha tenido más tiempo de trabajo con la Máquina para corregir y perfilar el rendimiento del equipo de cara al repechaje de la Liga MX en este cierre de temporada.