Así les fue a las figuras de Pumas en la Fecha FIFA con sus selecciones

Pumas tuvo a varios jugadores con actividad en esta Fecha FIFA, algo bueno en el plano internacional, aunque negativo por las fechas que se cruzaron con el Play-In del Torneo Apertura 2025.

Keylor Navas jugó con Costa Rica ante Honduras en un empate amargo que dejó a los ticos sin su boleto al Mundial. Por su parte, Pedro Vite fue titular con Ecuador en la victoria 2-0 ante Nueva Zelanda. Álvaro Angulo no vio minutos en la victoria 3-0 de Colombia sobre Australia.

Navas y Carrasquilla, de los más destacados

Adalberto Carrasquilla fue titular en el triunfo de Panamá 3-0 frente a El Salvador y, finalmente, el mexicano Jorge Ruvalcaba participó en el duelo de la selección azteca frente a Paraguay en Estados Unidos.

“Es un ejemplo Keylor Navas, hay que seguir sus pasos, pedirle consejos y aprender todo lo posible, porque es un jugador único. Es muy raro que un futbolista así llegue a un equipo de Liga MX, y hay que aprovecharlo al máximo”, dijo Santiago López sobre el portero tico en entrevista para Azteca Deportes.

Pumas deberá afrontar el duelo ante Pachuca con algunas bajas, incluyendo la más reciente de José Juan Macías por ligamento cruzado.

“Nadie desea nunca una lesión para un compañero. Para mí y para todos, se abre una oportunidad. Ahora me tocó jugar, y acá todos estamos rotando. Creo que al profe le encanta eso: que el jugador sea polivalente. A mí se me abre la chance y sabemos que está ahí para tomarla. Estamos listos para agarrarla y listos para el partido contra Pachuca”, sentenció el canterano de Pumas.

Los felinos enfrentan este jueves a los Tuzos en condición de visitante. Deberán ganar si quieren seguir con vida en el Torneo Apertura 2025, un duelo en el que tampoco jugarían algunos jugadores internacionales por su reciente participación en la Fecha FIFA.

