Reid Detmers logra hazaña al lanzar juego sin hit ni carrera

La noche del martes fue de verdadero alarido para la afición en el Angel Stadium of Anaheim, luego de que el joven lanzador Reid Detmers lograra llevar a su novena a la victoria por blanqueada en una velada en la firmó un sin hit ni carrera.

El zurdo de los Angelinos, Reid Detmers inscribió su nombre en la historia del beisbol de Las Mayores, al tirar el juego sin hit ante los Rays de Tampa Bay, en pizarra que terminó 12-0.

La hazaña de Detmers con los Angelinos

Detmers (2-1) trabajó nueve episodios en los que otorgó una base por bolas y logró dos ponches, para acreditarse el segundo partido sin imparables en lo que va del curso y el número 12 en la historia de los Angelinos.

El zurdo de 22 años otorgó un pasaporte en la apertura del sexto episodio, cuando ya se estaba firmando una gran salida monticular, aunque el destino le deparaba una hazaña.

El pitcher estuvo cerca de perder el partido sin hits, en el séptimo capítulo, cuando el primera base Jared Walsh cometió un error en un batazo de Brett Phillips.

El noveno inning tuvo suspenso para Detmers

Detmers, quien recetó par de chocolates, en su labor de 108 picheos, firmó la gesta al dominar al cubano Yandy Díaz, quien bateo una rola por el campocorto, logrando el out 27.

Detmers, sorprendido por su juego sin hit ni carrera

Tras el duelo, Detmers aceptó que no estaba al pendiente de lo que estaba ocurriendo en el partido

“No supe lo que ocurrió. No sé si he asimilado totalmente esto. Es algo con lo que siempre soñé. No puedo siquiera procesarlo por ahora”, expresó Detmers.

Mike Trout conectó dos jonrones para apoyar el trabajo de Detmers, en la victoria 12-0 de los Angelinos, en lo que fue una noche de celebración en Anaheim.