Revelan qué artista acompañará a Jaime Munguía rumbo al ring vs Canelo

Estamos a una semana de la pelea del año entre los mexicanos Saúl ‘Canelo’ Álvarez y Jaime Munguía que se llevará a cabo en Las Vegas, Nevada. Además de esperar un gran espectáculo de ambos pugilistas sobre el ring, existe la expectativa de las celebridades que asistirán a la contienda y a cual esquina estarán apoyando.

Reik será quien acompañe a Jaime Munguía vs Canelo

El grupo de Reik reveló en sus redes sociales que ellos serán los que acompañen en su camino al cuadrilátero a Jaime Munguía. Recordemos que esta banda es originaria de Mexicali, Baja California el mismo estado donde es oriundo el Tijuanense. Y justo la agrupación acaba de estrenar el sencillo “Baja California” que se espera que sea el que interpreten en la T-Mobile Arena.

“Volví a soñar que estábamos juntos Tirados en el mar, Baja California, Uh, nos besábamos bajo el aguaUh, desperté con la boca salada

Te soñé-e-eTe extrañé-e-eNo sé ni por quéPero me acordéYo que juré que tú me querías y yo también a tiLuego no sé qué pasó en el camino y si te has olvidadoDe ese besoEn Rosarito, de año nuevoEl sentimiento del primeroY aunque ya no te espero, todavía te quiero”.

Es parte de la letra del nuevo sencillo de Reik. Por su parte Saúl ‘Canelo’ Álvarez acostumbra a tener unas presentaciones inolvidables, en su última pelea estuvo acompañado por Santa Fe Klan, en otra por Alejandro Fernández o J Balvin. Y aunque todavía no hay nada oficial, muchos rumores indican que Luis R Conriquez exponente del regional mexicano será quien acompañe al campeón indiscutido de los supermedianos. Se dice que la melodía que tocaría sería una composición exclusiva para el tapatío.

En la última pelea de Álvarez contra Charlo, el mexicano protagonizo un video viral junto a Luis R Conriquez al bailar la canción de “Dembow Bélico”.

