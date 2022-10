Una reliquia del futbol argentino regresa a Buenos Aires

Una joya del futbol regresó a la Argentina. Se trata de la camiseta que usó Diego Armando Maradona en la Final de la Copa del Mundo México 1986.

En el encuentro de definió al campeón de ese Mundial, Argentina se enfrentó contra Alemania y Maradona al final del triunfo de la Albiceleste intercambió su jersey con Lothar Matthaus, su rival en aquel duelo decisivo.

“La camiseta utilizada en la final del Mundial 86 por nuestra leyenda Diego Armando Maradona regresó al país. Sí, regresó a la Casa del Futbol Argentino. Armadura, reliquia y tesoro de uno de nuestros máximos exponentes del futbol mundial”, señaló la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) a través de las redes sociales.

Así se subastará de la camiseta de la “Mano de Dios” de Maradona

La ex figura de la selección alemana, Lothar Matthaus hizo posible que la playera regresa al país del astro argentino, pues la donó hace dos meses, según la propia información que proporcionó la AFA.

“Muy pronto todos podrán darse el lujo de visitarla. Gracias Marcelo Ordás, The Legends y muy especialmente a Lothar Matthaus, quien a partir de ahora tiene las puertas abiertas de esta casa”, dijo Claudio “Chiqui” Tapia, presidente de la AFA.

Matthaus jugó como mediocampista en la selección teutona en los mundiales de España 82, México 86, Italia 90, Estados Unidos 94 y Francia 98. En aquella Final, perdió 3-2 ante el “Pelusa”.

“Como amigos siempre solíamos intercambiar camisetas, y en ese partido no tuve mucho tiempo en el descanso, solo cambiamos las camisetas y ya hablamos después”, declaró Matthaus hace dos meses, el día que donó la camiseta.

Reconoce el triunfo de Argentina

Lothar Matthaus reconoció el gran triunfo de la albiceleste en la Final de México 1986, misma que se disputó en la cancha del Estadio Azteca. Dijo que Diego y el resto del plantel argentino dieron un gran torneo y sobre todo un gran partido.

“Aquel día la Argentina ganó de una forma muy merecida, no sólo por Diego sino porque todo el equipo fue muy fuerte. Después no hubo tiempo para hablar mucho porque él estaba celebrando y yo estaba con mi equipo”, finalizó la ex figura alemana.