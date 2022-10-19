Tecatito Corona manda mensaje rumbo al Mundial Qatar 2022

El jugador del Sevilla, el mexicano Jesús Manuel ‘Tecatito’ Corona rompe el silencio hablando sobre su recuperación y su posible asistencia a la Copa del Mundo Qatar 2022.

“Estoy aquí para informarles que voy muy bien de mi lesión, cada vez más pronto para entrar a la cancha y nada agradecerles a todos, un abrazo”, publicó Tecatito Corona en sus redes sociales.

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El exjugador del Porto sufrió una rotura del peroné y ligamentos en el tobillo izquierdo en un entrenamiento con el equipo de Sevilla por lo que fue operado con éxito.

La fase de recuperación del Tecatito ha sido algo polémica ya que el club sevillano consideró que es mejor que lo haga con ellos, mientras el cuerpo técnico y médico de la Selección Mexicana solicitaba que el jugador regresará a México.

El técnico argentino Gerardo ‘Tata’ Martino desde un principio en su etapa con la escuadra azteca, siempre ha tenido a Juan Manuel Corona en su equipo ideal para competir en el Mundial de Qatar y tiene hasta el 11 de noviembre para colocarlo en la lista final de 26 jugadores, en el caso de que el delantero se alcance a recuperar completamente. Es el mismo caso con Raúl Jiménez (atacante del equipo inglés Wolves) que sufre una pubalgia desde el mes de agosto.

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‘Tecatito’ Corona, si se recupera, jugaría su segunda Copa del Mundo luego de participar en Rusia 2018 donde jugó dos encuentros. Con la Selección Mexicana mayor ha jugado en 56 encuentros, desde su debut en el 2014, anotando hasta el momento nueve goles y asistido en seis ocasiones.

Los últimos partidos de preparación de la Selección Mexicana

La Selección Mexicana tendrá dos últimos encuentros de preparación ante de iniciar su aventura en Qatar. El conjunto del ‘Tata’ Martino jugará ante su similar de Irak el 11 de noviembre y ante Suecia el 16 del mismo mes.

