Renata Zarazúa logra un hito histórico para el tenis mexicano

Renata Zarazúa está teniendo la mejor temporada de su carrera. Tuvieron que pasar casi 30 años para que una raqueta nacional femenil volviera a estar dentro del top 100 del mundo. Zarazúa estuvo en los 4 grand slams en una misma campaña.

“Siempre dije que no me quiero retirar hasta ganar un torneo en México, es una de mis metas más grandes. Cuando me preguntan si quiero estar en cierto ranking o si quiero hacer algo en los Grand Slams, para mí sería como un sueño poder ganar en México y no sé obviamente si va a ser esta semana, la próxima o en algún torneo pronto, pero espero que algún día se me cumpla”, expresó la tenista capitalina.

Te puede interesar: Checo Pérez: Todo el historial del mexicano en el Gran Premio de Azerbaiyán

Entrevista exclusiva con Guillermo Martínez | Selección Azteca

Renata Zarazúa es un ejemplo para la juventud en México y quiere demostrarle a los niños aztecas que es posible cumplir sus sueños.

“Estaba súper impactada por todas las niñitas y niñitos que había, creo que eso es al final muy bueno para el tenis mexicano, para el tenis en general. Creo que no hay una mejor forma de aprender y es viendo un partido, motivandote de esa manera, porque te puede decir mucha gente, tus papás o tus entrenadores, que hagas algo, trabaja duro, pero yo creo que hasta que no lo ves con tus propios ojos sabes si en verdad es lo que quieres lograr o no”, sentenció la jugadora nacional.

La mexicana enfrentará a la italiana Martina Trevisan en los Octavos de Final

"Siempre es un placer jugar acá. Gracias por el apoyo. Fue un partido difícil, pero la afición me ayudó. No fue fácil manejar lo de la lluvia, pero el momentum estuvo de mi lado. La conozco bien y creo que será un partido interesante”, dijo la rival de Renata.

La tenista mexicana y la rusa Maria Kozyreva quedaron eliminadas en la primera ronda del torneo de dobles al caer con las británicas Samantha Murray y Eden Silva. Con este resultado, la mexicana solo tendrá que enfocarse ahora en la modalidad de singles.

Te puede interesar: Checo Pérez y Max Verstappen trabajan como equipo para el GP Azerbaiyán