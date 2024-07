¡Estalla contra la Leagues Cup! Renato Paiva, molesto con la pausa de la Liga BBVA MX

La Liga BBVA MX tomará una pausa en sus actividades para permitir que sus equipos compitan en la Leagues Cup ante los clubes de la Major League Soccer (MLS), una competencia que no termina de encantar a todos los directores técnicos del campeonato mexicano.

Uno de los que ha expresado su desacuerdo con la pausa obligatoria que deberá tomar la Liga mexicana ha sido el estratega del Toluca Renato Paiva quien criticó el formato de competencia en el que se tiene que interrumpir para dar lugar a la disputa de otro torneo.

Te puede interesar: La competencia en la delantera de Chivas según Fernando Gago

¡De su casa al palco! Aficionado vive Tigres vs América con Azteca Deportes

Renato Paiva estalla contra la Liga BBVA MX

El director técnico portugués del Toluca, Renato Paiva, lamentó que la Liga BBVA MX tenga que tomar un descanso, algo que no se ve en Europa más que para los torneos de Selecciones Nacionales.

“Cortar el campeonato no tiene sentido alguno, es mi opinión, quién soy yo para enseñarle a los señores a organizar torneos. Creo que los paros tienen que ser para la Selección, no tiene ningún sentido, no entiendo, no veo en Europa nada de esto. Paran para selecciones, para los mundiales y es cuando termina el campeonato”, sentenció Paiva en conferencia de prensa, luego del empate de su equipo ante el Cruz Azul.

Los Diablos Rojos se irán a la pausa con dos victorias y dos empates en esta primera parte del torneo Apertura 2024 y este sábado logró una igualada a un gol ante el líder del torneo, Cruz Azul.

En la Leagues Cup, los Escarlatas se enfrentarán al Chicago Fire el 1 de agosto y cuatro días después jugarán ante el Sporting Kansas City para concretar la Fase de Grupos del certamen.