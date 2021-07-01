René García la voz de Vegeta narrará los Olímpicos en Tokio

Los Juegos Olímpicos de Tokyo 2020 son la contienda olímpica más esperada, este magno evento será inaugurado el próximo 24 de julio y los amantes de la saga de Dragon Ball tienen la excusa perfecta para no perderselos.

Todo lo que no sabías sobre el Tiro con Arco | El ABC de Tokyo 2020

René García, la estrella de doblaje y quien diera voz a Vegeta, será parte del equipo de transmisiones de TV Azteca Deportes para los Juegos Olímpicos de Tokyo 2020. Gokú y Vegeta formarán parte de una sección denominada Los Juegos Z en la cual serán narradores de las actividades más destacadas.

Los actores de doblaje Mario Castañeda y René García prestarán sus voces, pero no podrán hacer uso del nombre de los personajes de la saga de Dragon Ball. Estos personajes de anime que se hicieron famosos en los años noventas, marcaron a toda una generación que se identificaba con un súper Saiyajin y ahora lo hacen con los deportistas olímpicos.

🤩¡Comienza nuestro camino a Tokyo 2020, en donde seremos los #ProtagonistasDe las mejores historias de los Juegos Olímpicos!🤩 ¡No te pierdas la presentación estelar! #ProtagonistasRumboATokyo 🔴 Disfrútalo EN VIVO AQUÍ: https://t.co/WXIKuyOg11 pic.twitter.com/1oGRcgks0e — Mario C Castañeda P. (@ccp_mario) June 19, 2021

Te puede interesar: Turismo en Tokyo Parque Nacional Shinjuku Gyoen

René García Miranda, era el encargado de doblar al español la voz de Vegeta, antagonista de la serie. Actualmente su voz sigue siendo icónica, su amplia trayectoria le ha permitido ser un actor y locutor mexicano reconocido por su participación en cine, televisión, teatro, radio y doblaje.

El darle la voz al personaje de Vegeta es por lo que más se le reconoce desde ese entonces hasta nuestra actualidad.

Ambas voces que evocan la nostalgia de millones de personas podrán darle un toque interesante a las narraciones de las competencias que estén teniendo lugar en la capital nipona.

Te puede interesar: Gastronomía de Tokio: Comida típica, bebidas, dulces y postres tradicionales

¿Cuándo y dónde los podemos escuchar?

A partir del viernes 23 de julio y hasta el domingo 8 de julio podrás escucharlos a través de todas las plataformas de TV Azteca Deportes y sin duda mandarán un poco de su ki para que los atletas mexicanos tengan la energía necesaria para poder posicionarse en el medallero olímpico con todas las medallas posibles durante la justa veraniega.

Te puede interesar: ¿Qué significa Hello Kitty?, La historia y personajes

Vegeta, conocido como Príncipe Vegeta es un personaje ficticio, antagonista de Dragon Ball. Creado por Akira Toriyama, aparece por primera vez en el capítulo 204.

