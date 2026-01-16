¿Puede un DLC salvar a Pandora? | AZE Review – Avatar: Frontiers of Pandora - From the Ashes

¿Puede un DLC corregir el destino de un juego? En Aze Review exploramos From the Ashes, la expansión que le da carácter y propósito al conflicto entre los Na’vi y la RDA.

Hoy nos nos sumergimos en Avatar: From the Ashes, el contenido que finalmente provee de alma y propósito a la experiencia en Pandora.

Esta expansión nos sumerge en un ecosistema donde la mítica belleza de la saga ahora convive con la devastación, utilizando un apartado gráfico sobresaliente para mostrar bosques calcinados y una iluminación que narra la tragedia del conflicto mediante cenizas y contrastes.

Te puede interesar: Primeras impresiones Avatar Frontiers: From the Ashes lleva Avatar a un nuevo nivel con su renovado enfoque en tercera persona

A nivel narrativo, el juego da un salto de calidad al alejarse de relatos genéricos para seguir a So’lek en una historia íntima y oscura, que se atreve a explorar las grietas morales y las consecuencias de la guerra incluso entre los propios Na’vi.

La jugabilidad se percibe mucho más depurada, eliminando el relleno innecesario y apostando por un ritmo orgánico donde la narrativa ambiental guía al jugador. El combate se transforma en una experiencia agresiva y estratégica, con jefes finales que presentan mecánicas desafiantes y una identidad propia que se aleja de fórmulas convencionales.

Un cambio fundamental es la incorporación de la perspectiva en tercera persona, una adición que no solo mejora la accesibilidad, sino que permite apreciar la escala masiva y el diseño de los personajes con una espectacularidad renovada.

Con una duración que puede alcanzar las 15 horas si exploramos a fondo, este DLC se consolida como una pieza indispensable que corrige y eleva el título original a un juego realmente imperdible.

Calificación final de Aze Review: 8.8 sobre 10. Avatar: From the Ashes no solo es una expansión, redefine lo que significa luchar por Pandora.