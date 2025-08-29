Madden 26 Review: ¿La entrega más realista de la saga? | AZE Review

Madden 26 ya está aquí y promete ser la experiencia más real de fútbol americano que hayas jugado. Este año llegan QB DNA y Coach DNA, inteligencia artificial que hace que cada jugador actúe como en la vida real: Mahomes lanzando pases imposibles, Lamar Jackson corriendo al filo del riesgo… cada partido se siente único y estratégico.

Movimientos más explosivos, defensas con más herramientas y un playbook con el doble de jugadas que el año pasado. Cada encuentro es impredecible. El clima dinámico cambia los partidos, los estadios tienen rituales icónicos y hasta las transmisiones parecen de la NFL real.

Madden 26 no es solo un juego, es una experiencia para los verdaderos amantes del fútbol americano. Si buscas simulación auténtica, este año anotan un touchdown.

Calificación final: 8.5 de 10.