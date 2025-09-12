deportes
Metal Gear Solid: Snake Eater | El regreso de una leyenda | AZE Review

¡La leyenda está de vuelta! Metal Gear Solid: Snake Eater revive uno de los juegos más icónicos de la saga con gráficos renovados y toda la esencia que marcó la historia de los videojuegos.

Raúl Núñez
Esports
Compartir

Hoy nos adentramos en la jungla de la nostalgia: el regreso de una leyenda… Metal Gear Solid Delta: Snake Eater.

El remake revive la misión de Snake en los 60’s, la historia que sentó las bases de la saga. Personajes carismáticos, escenas cinemáticas con la huella de Kojima y esa mezcla única de sigilo y supervivencia siguen intactas.

Lo más importante: ahora tenemos cámara libre en tercera persona. Se siente moderno, ágil y mucho más cómodo. También hay mejoras inteligentes: accesos rápidos al Codec y camuflajes dinámicos que agilizan la experiencia.

El salto de PS2 a nueva generación es espectacular, manteniendo la esencia del diseño original.

¿Lo malo? Algunas transiciones entre zonas se sienten anticuadas, y el ritmo puede ser lento con tantas cinemáticas. Pero, seamos claros: sigue siendo una experiencia inolvidable.

Metal Gear Solid Delta: Snake Eater es un regalo para los fans y la mejor forma para que una nueva generación descubra uno de los videojuegos más grandes de la historia.

Calificación final: 9/10.

