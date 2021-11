La respuesta de Henry Martín a dichos eufóricos de Pumas

El canterano de Pumas, Erik Lira , prometió a la afición universitaria ‘chingarse’ al América tras conseguir el pase a los cuartos de final ante Toluca en el Nemesio Diez. Las palabras del universitario no tuvieron tanto eco en el vestidor azulcrema de acuerdo con el delantero americanista Henry Martín.

“Nada, nosotros nos vamos a responder a eso, sí ví los videos, sí ví lo que decía y me pareció que era el momento de la euforia y que cualquiera estaría emocionado por calificar en un repechaje, al final nosotros estamos enfocados en lo nuestro y vamos a hablar dentro de la cancha” sentenció el atacante yucateco.

El América ya no espanta | El Dictado

América sabe que la liguilla es otro torneo

América llega a la liguilla como el mejor de la fase regular, sin embargo, los puntos en el torneo de nada servirán si el trofeo de campeón se queda afuera de las vitrinas de Coapa.

“Se piensa lo mismo más siendo este club, más siendo el más grande de México se dice y no pasa nada, que todo lo que hagas o lo que logres durante el torneo no va a ser grande o importante si no logras levantar títulos, aquí desde que llegas lo que te piden y exigen tanto por la institución, por los compañeros y la misma afición son títulos, no importa lo que hagas en la fase regular” dijo el también delantero de la Selección Azteca.

Jose Luis Melgarejo/Jose Luis Melgarejo Henry Martin and Luis Romo of Mexico during the game Panama vs Mexico, corresponding to CONCACAF World Cup Qualifying road to the FIFA World Cup Qatar 2022, at Rommel Fernandez Stadium, on September 8, 2021.



Henry Martin y Luis Romo de Mexico durante el partido Panama vs Mexico, correspondiente a la Clasificacion Mundial de la CONCACAF camino a la Copa Mundial de la FIFA Qatar 2022, en el Estadio Rommel Fernandez, el 08 de septiembre de 2021.

América llega a la etapa más importante del campeonato con resultados adversos. Perdió la final de la Liga de Campeones de Concacaf ante Rayados , cayó ante Cruz Azul y empató con Monterrey en la última jornada.

“Cualquier equipo en estas instancias que te llegue a tocar se va a hacer difícil y complicado porque ya es una liguilla, se ha demostrado en los torneos pasados que no importa cómo vengas, importa lo que hagas dentro de la cancha al final de cuentas y creo que en América nos sirvió haber perdido aunque suena feo, nos sirve haber perdido en algunos momentos para aprender de esos errores y no volver a cometerlos” sentenció Henry que lleva 2 goles en el torneo.