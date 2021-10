Trevor Lawrence consigue su primera victoria en la NFL

No hay fecha que no llegue, ni plazo que no se cumpla. Trevor Lawrence, el prospecto más importante en la NFL de los últimos años, consiguió su primera victoria en la NFL. Los Jaguars vencieron 23-20 a los Dolphins en el Tottenham Stadium, en Londres, Inglaterra.

El segundo duelo internacional de la temporada estuvo lleno de emociones y a pesar de lo importante que fue la victoria para Lawrence, el héroe de Jacksonville fue su pateador, Matthew Wright, que con un par de goles de campo ganó el encuentro y romper una racha de 20 partidos sin conocer la victoria.

Resumen y anotaciones: Dolphins vs Jaguars

En la primera serie ofensiva del partido, Miami se puso al frente en el marcador. Tua Tagovailoa, quien regresó a la actividad después de tres semanas de inactividad por una lesión en las costillas, encontró a Jayden Waddle tras un pase de seis yardas y ponerse arriba 7-0.

De inmediato vinieron tres goles de campo, uno de Jaguars y dos de los Dolphins gracias a Jason Sanders, quien al final del segundo cuarto falló uno. Previo a eso Jacksonville se acercó en la pizarra con una espectacular atrapada de Marvin Jones a pase de Lawrence.

En la segunda mitad, vino la voltereta de los entrenados por Urban Meyer, su corredor estrella James Robinson acarreó el ovoide una yarda para irse al frente 17-13. Tua y Waddle volvieron a encontrarse en las diagonales para que Miami volviera a irse arriba (20-27).

Entonces apareció Matthew Wright. El pateador consiguió dos goles de campo para darle el triunfo a su equipo. El primero de 54 yardas, que se movió mucho y por un momento se pensó que estaba fuera; y el segundo de 53 yardas que no tuvo ningún problema.