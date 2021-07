Estados Unidos conquista el oro en la gimnasia individual femenil

El Centro Gimnasia de Ariake fue el escenario del all around femenino de los Juegos Olímpicos Tokyo 2020. Las mejores 24 gimnastas de la ronda de clasificación dieron una excelente participación.

Estados Unidos defendió el título del all around femenil y la campeona olímpica de la disciplina es Sunisa Lee, quien tomó la estafeta que dejó Simone Biles.

Una disputa entre las representantes del Comité Olímpico Ruso, Estados Unidos, Japón y Brasil.

Sunisa Lee se coronó con 57.433 puntos, siendo las barras asimétricas con su mejor puntuación 15.300. La plata fue para la brasileña Rebeca Andrade (57.298) y el bronce se lo llevó la representante del Comité Olímpico Ruso, Angelina Melnikova (57.199).

La gran sorpresa fue la presea de plata de Rebeca Andrade de Brasil, quien subió al podio a latinoamérica en la gimnasia de Tokyo 2020. Además es la primera gimnasta brasileña en subir al podio olímpico.

A pesar de que el equipo de Estados Unidos terminó en segundo lugar en el all around por equipos femenil, en la modalidad individual retomó su trono en la disciplina.

Gimnasia individual femenil Río 2016

En Río 2016, Simone Biles fue la campeona, además de ser la favorita, con cinco medallas, cuatro oros y un bronce. En el all around femenil individual, las estadounidenses, Biles y Aly Raisman se apoderaron del podio, el tercer lugar fue para Rusia con Aliya Mustafina.

La gran ausencia

Una de las grandes ausencias en el all around de gimnasia femenil fue Simone Biles. La gimnasta estadounidense se retiró de las competencias en Tokyo 2020 para no comprometer su salud mental y darle prioridad. La superestrella ha recibido el apoyo y la comprensión de la afición, incluyendo otros deportistas.

Simone Biles era la favorita para ser campeona olímpica, incluso aspiraba a igualar el récord de Larissa Latynina. En Río 2016, la gimnasta consiguió cinco medallas olímpicas.

Pero al final Estados Unidos consiguió el oro en el all around femenil de gimnasia, gracias a Sunisa Lee.