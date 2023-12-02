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Fútbol

Así están formados los grupos para la Eurocopa 2024

Las selecciones de España, Croacia, Italia y Albania conforman el llamado grupo de la muerte para la Eurocopa 2024 que se jugará en territorio de Alemania

Sorteo Eurocopa 2024
|REUTERS

Escrito por: Fernando Campos

Se llevó a cabo el sorteo este día en Hamburgo para conformar los grupos de la próxima Eurocopa 2024 que se jugará en Alemania en los meses de junio y julio.

 

La selección española integrará el Grupo B junto con los países de Croacia, Italia (Campeón de la Euro 2020) y Albania para conformar el llamado grupo de la muerte.

 

España debutará en la Eurocopa 2024 ante Croacia partido que se disputará en el estadio Olímpico de Berlín el sábado 15 de junio.

 

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El equipo de Luis de la Fuente se enfrentará en su segundo encuentro a Italia el jueves 20 de junio en Gelsenkirchen y cerrará la fase de grupos ante Albania en Dusseldorf el lunes 24.

 

Por su parte la selección anfitriona Alemania no tendrá un grupo sencillo ya que deberá de jugar ante Escocia en su debut (14 de junio), para luego jugar contra Hungría (19 junio) y finalizar esta fase ante el conjunto de Suiza (23 junio).

 

Los partidos que más destacan en esta fase de grupos son: España vs Croacia, Serbia vs Inglaterra, Portugal vs República Checa, España vs Italia, Dinamarca vs Inglaterra, Países Bajos vs Francia, Suiza vs Alemania y Croacia vs Italia.
Se clasificarán para octavos de final los dos primeros de cada grupo y los cuatro mejores terceros.

 

Los grupos de la Eurocopa 2024

 

Grupo A: Alemania (A1), Escocia (A2), Hungría (A3) y Suiza (A4)

Grupo B: España (B1), Croacia (B2), Italia (B3) y Albania (B4)

Grupo C: Eslovenia (C1), Dinamarca (C2), Serbia (C3) e Inglaterra (C4)

 

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Grupo D: Ganador repesca A (Polonia/Estonia/Gales/Finlandia) (D1), Países Bajos (D2), Austria (D3) y Francia (D4)

Grupo E: Bélgica (E1), Eslovaquia (E2), Rumanía (E3) y Ganador repesca B (Israel/Islandia/Bosnia y Herzegovina/Ucrania) (E4)

Grupo F: Turquía (F1), Ganador repesca C (Georgia/Luxemburgo/Grecia/Kazajistán) (F2), Portugal (F3) y República Checa (F4)

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