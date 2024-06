¡Imponente remontada! La Selección de España golea a Irlanda del Norte

Este sábado ocho de junio del 2024, la Selección de España jugó su último partido de preparación de cara al inicio de la Eurocopa de 2024. El encuentro fue ante Irlanda del Norte en el Estadio Son Moix, conocido actualmente como Estadio Mallorca, ubicado en la ciudad de Palma de Mallorca, Islas Baleares, España.

El partido terminó 5-1 a favor de España que terminó remontando en el marcador y terminó goleando con una gran exhibición de sus jugadores. Destacando la actuación de Pedri, el desborde de Nico Williams y Lamine Yamal y el tanto de Alvaro Morata con el que se coloca como el cuarto máximo anotador de la historia de la Selección Española.

Los dirigidos por Luis de la Fuente iniciaron abajo en el marcador desde el minuto uno pues desde una falta lateral,un cabezazo de Ballard abrió el marcador ante el vuelo de Unai Simón que no logró atajar el balón.

A pesar de iniciar abajo, España se metió al partido al minuto 12 con un potente disparo de Pedri desde afuera del área. Consiguiendo así marcar su primer gol con la Selección luego de 19 partidos disputados.

